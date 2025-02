Mkhitaryan spiega lo strano problema dell’Inter dopo la Juventus: “Ci sentiamo troppo forti”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Henrikh Mkhitaryan non ci sta e anche dopo il KO dell‘Inter contro la Juventus in campionato, che condanna i nerazzurri all'ennesima partita negativa negli scontri diretti stagionali con le big, il centrocampista nerazzurro va controcorrente. Nel post gara e in conferenza torna su un tema a lui caro, espresso dopo la vittoria di Champions contro il Monaco con un aggettivo che aveva suscitato commenti: "ingiocabili". Così, di fronte all'insuccesso di Torino l'argomento ritorna prepotente: "Lo siamo stati ancora una volta, nel primo tempo. Poi non sappiamo cosa stia accadendo: forse ci sentiamo troppo forti ed entriamo in campo rilassati", le sue parole che hanno aperto un nuovo dibattito sui problemi nerazzurri.

Inter sconfitta dalla Juve, Mkhitaryan: "Non sappiamo nemmeno noi il perché"

Un primo tempo a Torino in cui l'Inter ha mostrato il meglio di sé, sprecando l'impossibile per uno 0-0 fasullo per quanto espresso in campo, mettendo spesso la Juve alle corde. Con la squadra di Motta eccezionale a reggere l'urto per poi uscire nella ripresa nel miglior dei modi, finalizzando il gol dell'1-0 e imponendosi con un finale di gara che ha visto i nerazzurri in assoluto affanno e usciti dal campo tra rabbia e delusione. Non è un caso che nel post gara le parole di Mkhitaryan si soffermano sì sull'esito finale, ma analizzano anche il match in due tronconi distinti. Carichi di rammarico e di dubbi: "Non sappiamo nemmeno noi cosa stia accadendo negli scontri diretti".

"Ingiocabili? Lo ripeterei ancora, nel primo tempo di Torino lo siamo stati"

Un campanello d'allarme che il centrocampista nerazzurro prova ad analizzare con lucidità, tornando a quell'aggettivo che esaltò il popolo interista ma che catalizzò anche molte critiche di presunzione: "Ci sentiamo troppo forti? Io parlo per me. E dico che noi lo sappiamo che siamo forti. Probabilmente a volte entriamo non concentrati pensando di vincere comunque e sempre. Secondo me è più una cosa che, sentendoci più forti, è quello che ci disturba quando entriamo in campo. Ingiocabili? Un termine che lo riuserei ancora perché ho fiducia nei miei compagni. Tutti diranno che sto esagerando ma anche oggi nel primo tempo eravamo ingiocabili".

Mkhitaryan: "L'anno scorso era differente, vincevamo tutte le partite"

Il KO contro la Juve frena la corsa al tricolore, lasciando il Napoli in vetta solitario alla classifica, ora a +2. "No, non guardiamo gli altri" risponde Mkhitaryan a chi gli chiede se il pareggio di Udine dei partenopei abbia influito ad un rilassamento mentale: "Noi ci concentriamo su di noi. Questa è una sconfitta che ci fa male, perché nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato e per quello abbiamo pagato nella ripresa. Dopo l'intervallo siamo entrati un po' male in partita, abbiamo concesso un po' troppo alla Juventus. L'anno scorso vincevamo tutte le partite, ora facciamo fatica con le big, ma non molliamo. Lavoriamo tanto per migliorare e imparare e vincere le partite che arriveranno, ma quest'anno va così"

Disastro Inter nei confronti diretti in campionato: 9 partite, solo 3 vittorie

Che vi sia un problema è chiaro e manifesto soprattutto quando l'Inter affronta le avversarie dirette per la corsa al titolo. Oramai da inizio stagione non c'è uno scontro tra big in cui l'Inter abbia brillato e vinto. Conti alla mano: su nove partite contro Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio e Fiorentina – le squadre che ricoprono le prime posizioni in classifica – l'Inter ha vinto solo tre volte. Il 4-0 alla squadra di Gasperini a inizio campionato, il 6-0 dell'Olimpico contro la Lazio di Baroni e il 2-1 sulla Fiorentina. Contro i Viola però, era arrivato solo quattro giorni prima l'amara sconfitta per 3-0 del Franchi, KO che si aggiunge a quello nel derby e l'ultimo in casa Juve. Infine, altri tre pareggi contro Juventus, Napoli e Milan.

La "sentenza" anti scudetto per l'Inter: nessuna vittoria contro Juve o Milan

Il totale? Nove sfide dirette, 12 punti per un insufficiente 1,33 a partita. Troppo poco per sperare di poter arrivare davanti a tutti a maggio se si aggiunge anche un altro dato che oramai è andato già in archivio e che deve far riflettere – e far tremare l'ambiente nerazzurro – perché appare come una sentenza anticipata: mai nella sua storia, l'Inter ha conquistato uno scudetto senza mai battere almeno una volta in campionato o Juventus o Milan e quest'anno sono arrivati 2 pari e 2 sconfitte.