Mkhitaryan esalta l’Inter: “Juve o Milan agli ottavi? Se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili”

L'Inter è stato quasi perfetta nella fase a campionato della Champions League 2024-2025. I nerazzurri hanno ottenuto 19 punti, tanti quanti Barcellona e Arsenal, ma per differenza reti arrivano quarti, un posizionamento magnifico, considerato pure che il Liverpool, primo, ha chiuso con 21 punti. Il Monaco, che si è ben comportato, è stato spazzato via in un quarto d'ora. Lautaro superstar. L'Inter dà l'idea di essere in grandissima forma nel momento in cui si può dare una sterzata alla stagione. E a sentire Mkhitaryan la fiducia del gruppo di Inzaghi è a livelli altissimi.

Inter agli ottavi di Champions: può sfidare Milan o Juve

Campione d'Italia in carica, l'Inter sta vivendo un'annata fantastica. Certo, non è al primo posto della classifica, il Napoli è avanti di 3 punti, ma ha giocato una partita in più. E in Champions ha avuto un percorso meraviglioso, e sa che sul suo cammino almeno fino agli ottavi non troverà quelle che sono definite le grandi favorite. Ma potrebbe pescare negli ottavi di finale una tra Milan e Juventus. Il condizionale è d'obbligo. Ci sono tante varianti, in primis il sorteggio del 31 gennaio.

Ma è certo che negli ottavi la squadra di Inzaghi troverà una tra Milan, Juventus, Feyenoord e PSV Eindhoven. Insomma, c'è il 50% di possibilità che si disputi un derby nel mese di marzo.

Mkhitaryan convinto della forza dell'Inter

Dopo il 3-0 al Monaco, si è presentato ai microfoni delle TV Mkhitaryan, giocatore cardine dell'Inter, che rispondendo alla domanda sull'eventuale derby di Champions degli ottavi ha risposto in modo forte e chiaro: "Agli ottavi potremmo giocare contro la Juventus o il Milan? Adesso abbiamo la testa sul derby di domenica, ci sarà tempo per pensare contro chi giocheremo. Non ci interessa tanto, perché siamo l'Inter e se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili". Il giornalista di ‘Prime Video' gli dice: "Ingiocabili?", l'armeno risponde: "Si, ho detto così. Questo è il mio pensiero".