Mkhitaryan non dimentica: “Klopp mi deve dare indietro 50 euro, all’epoca non capivo”

Henrikh Mkhitaryan ha un conto in sospeso con Jürgen Klopp. Il centrocampista armeno è ancora molto legato al tecnico con cui ha vissuto un periodo importante della sua carriera al Borussia Dortmund. Il manager tedesco, che per ora ha deciso di non accomodarsi su nessuna panchina, ha aiutato e non poco l’attuale giocatore dell’Inter in un momento difficile. Inoltre, i due sono legati anche per un motivo simpatico e particolare: Mkhitaryan vuole indietro 50 euro messi sul tavolo per una scommessa.

Mkhitaryan racconta la scommessa persa con Klopp

In occasione del Festival dello Sport de La Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan ha raccontato il rapporto con tutti i suoi allenatori, soffermandosi in particolare su Jürgen Klopp. E quest’ultimo ha lasciato un’eredità importante nella sua carriera: "Aveva una soluzione a tutto, era sempre disponibile, ti ascoltava su qualsiasi argomento. A Dortmund ho attraversato un momento difficile, mi ha aiutato tantissimo".

A distanza di anni, però, Mkhitaryan non ha dimenticato un episodio curioso legato a una scommessa. Il calciatore venne stimolato dal suo ex allenatore del Borussia Dortmund: i due si sfidarono con in palio un piccolo premio economico. "Jürgen Klopp mi diede 50 euro e mi disse: ‘Scommettiamo che non farai più di sette gol in questo esercizio?’ Era un esercizio sui tiri. Primo tiro: fuori. Secondo: palo. Poi iniziarono a entrare. Mi ha fermato poco dopo dicendomi che il tempo era terminato, e gli ridiedi i 50 euro".

Perché Mkhitaryan vuole i soldi indietro dall'allenatore tedesco

Le cose, però, quando si trattò di fare sul serio, andarono decisamente meglio per Mkhitaryan: "Nella partita successiva, contro l’Eintracht, feci due gol, proprio quelli che mancavano nell’esercizio. Dopo la partita mi abbracciò e gli chiesi se mi ridava i soldi. Non capivo bene come funzionassero le scommesse, infatti da quell’episodio non ne abbiamo più fatte". A quanto pare, però, niente da fare: Mkhitaryan ora chiede simpaticamente che Klopp rispetti la scommessa. Non è facile, per l’armeno, sapere che il tecnico tedesco ha deciso di fermarsi: "Dobbiamo rispettare la sua scelta, peccato, perché ha dato tantissimo tra Dortmund e Liverpool… Tutti sanno che tipo di allenatore e di persona è".