Mistero Sergio Ramos, non convocato dal PSG: era appena tornato a disposizione di Pochettino Sergio Ramos non è stato convocato da Pochettino per la gara del PSG sul campo del Nizza. Il difensore spagnolo era appena tornato a disposizione dopo un lungo stop per infortunio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG torna in campo dopo la vittoria contro il St-Etienne. Pochettino recupera Lionel Messi e Leandro Paredes che non si erano allenati nella giornata di ieri. Il fresco Pallone d'Oro sarà al centro di un attacco che sarà però privo di Neymar che resterà fuori per un brutto infortunio per almeno 2 mesi. Il tecnico argentino avrebbe preferito avere a disposizione anche Sergio Ramos per la trasferta in Costa Azzurra, ma il difensore spagnolo, che era rientrato in campo dopo 6 mesi a causa di un infortunio, è stato misteriosamente escluso dalla lista dei convocati diramata oggi dal club parigino.

Tra i 22 giocatori presenti in lista infatti, non compare il nome dell'ex Real Madrid il cui ritorno in campo e da titolare nella sua prima gara francese contro il St-Etienne, era stato accolto con grande entusiasmo dal club e dallo stesso Pochettino. L'allenatore argentino però aveva dato già un indizio sulla questione Sergio Ramos: "Era molto contento. L'ultimo quarto d'ora è stato duro – ha dichiarato il tecnico alla vigilia – Era più stanco del normale, visto il lungo stop".

Ecco perché è sembrato subito possibile che il giocatore non prendesse parte alla trasferta del PSG a Nizza. In realtà in tanti si immaginavano però che quantomeno il giocatore potesse andare in panchina ma invece non partirà nemmeno per la trasferta insieme ai suoi compagni di squadra. Sta di fatto che Pochettino può invece sorridere per il recupero lampo di Marco Verratti dopo l'infortunio dell'ultima volta. Il centrocampista campione d'Europa con l'Italia sembrava dovesse star fermo per un periodo di tempo più lungo e invece compare nella lista dei convocati diramata da Pochettino. Sergio Ramos potrebbe comunque scendere in campo nella gara di sabato 4 dicembre sul campo del Lens per il prossimo turno di campionato.