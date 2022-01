Mino Raiola operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: resta sotto osservazione Mino Raiola è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Il 54enne procuratore italo-olandese rimane in osservazione.

A cura di Paolo Fiorenza

Mino Raiola è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano: il noto procuratore resta sotto osservazione, racconta la Gazzetta dello Sport. Sono ore difficili per Raiola, per il quale si è reso necessario l'intervento chirurgico e che rimane tuttora ricoverato nel nosocomio milanese.

Il 54enne di Nocera Inferiore, trasferitosi giovanissimo in Olanda, è uno degli agenti più in vista al mondo, personaggio potente che ha in scuderia alcuni tra i più grandi campioni in circolazione, da Pogba a Ibrahimovic. Una vita frenetica quella di Raiola, che adesso gli impone uno stop imprevisto a causa di questi seri problemi di salute.

Nella sua ultima intervista nello scorso dicembre, Raiola era stato non banale come suo solito, mandando un messaggio alla Juventus sul futuro di De Ligt ("è pronto per un nuovo passo") e cavalcando uno dei suoi grandi classici, l'attacco a testa bassa alla FIFA, paragonata alla Corea del Nord: "Vuole una propria banca, vuole essere uno Stato. Ma non ha un buon governo, non ha niente a che fare con una buona gestione aziendale. È un'organizzazione che ha fatto incarcerare diversi dirigenti per corruzione. Non permetto certo alla FIFA di dirmi come vivere, la FIFA fa un indottrinamento e una propaganda a livello della Corea del Nord".

Raiola nella circostanza aveva ribadito la sua filosofia di vita e di azione nel proprio lavoro: "Mi danno dell'usuraio? L'immagine dell’usuraio non mi dà fastidio. Non ho mai detto di lavorare a buon mercato". Personaggio controverso, spesso al centro di polemiche e additato come esempio dello strapotere dei procuratori con le sue commesse multi milionarie, l'agente adesso si trova a dover negoziare qualcosa di molto più importante, la propria salute.