video suggerito

Milinkovic-Savic litiga con un tifoso serbo in un pub di Monaco: rissa sventata dalla sicurezza Il portiere del Torino Milinkovic-Savic sarebbe stato coinvolto in una rissa in un pub di Monaco durante il giorno libero concesso dal CT della Serbia: ha colpito un tifoso a causa di una birra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è stata una bella settimana per la Serbia e neanche per Vanja Milinkovic-Savic che, oltre al peso dell'eliminazione dagli Europei, ha dovuto affrontare anche lo scandalo che lo ha coinvolto. Il portiere del Torino è finito su tutti i giornali per una rissa avuta qualche giorno fa con un tifoso serbo che poteva finire davvero male ed è stata placata solo dall'intervento della sicurezza.

La rissa al pub tra Milinkovic-Savic e un tifoso

Tutto è cominciato quando il commissario tecnico ha concesso un giorno libero alla sua squadra tra le gare contro Slovenia e Danimarca. I giocatori lo hanno trascorso girando per la città ma per il portiere sarebbe finito male: secondo quanto riportato in esclusiva dal giornale serbo Telegraf Milinkovic-Savic aveva deciso di entrare in un pub a Monaco per bere una birra.

Lì ha incontrato un tifoso della Serbia che lo ha redarguito per il consumo di alcol pochi giorni prima della partita: "Cosa ci fai qui? Dovresti essere in ritiro e stai bevendo!". La frase riportata dal media serbo avrebbe scatenato l'ira del portiere che prima gli avrebbe rivolto degli insulti ma poi si sarebbe avvicinato per colpirlo. A quel punto è intervenuta la sicurezza del pub tedesco che ha sedato la rissa, chiamando anche il proprietario del locale per calmare gli animi e far tronare tutto alla normalità.

Leggi anche Inviato prende a calci un tifoso agli Europei e finisce in ospedale: rissa in diretta TV

La versione del proprietario

Leggermente diverso è il punto di vista del proprietario del locale di Monaco che, secondo il media serbo, avrebbe raccontato una versione leggermente diversa della storia: "Vanja è venuto al nostro bar, ma la sicurezza all'ingresso non lo ha riconosciuto e non volevano lasciarlo entrare perché indossava i pantaloncini della nazionale, cosa che lo ha fatto arrabbiare e c'è stata una rissa. Sono subito intervenuto, gli ho preso la mano e gli ho detto di entrare con me, ma lui ha rifiutato. Tutto è accaduto nel giardino del bar. Non ho sentito cosa gli hanno lanciato e cosa si sono detti. Sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto".