Arek Milik ha segnato il suo primo gol con la maglia del Marsiglia. L'attaccante polacco, che nella prima parte di stagione è rimasto fuori dal progetto Napoli per via delle divergenze contrattuali con la società, è riuscito a mettere in rete la sua prima marcatura in Ligue 1. Un gol di rapina, come solitamente ci aveva fatto vedere anche in Serie A negli anni scorsi, che aveva permesso all'OM di portarsi sullo 0-2 sul campo del Lens prima del 2-2 finale.

Milik finora aveva giocato soltanto uno spezzone di gara in stagione con il Marsiglia. L'esordio era avvenuto lo scorso 23 gennaio contro il Monaco, in cui l'allora squadra allenata da Villas-Boas (che poi giorni fa si è dimesso) aveva perso 3-1. Milik giocò solo 31′. Questa sera invece, è partito titolare al fianco di Germain. L'ultima volta che Milik era riuscito ad andare in gol in una gara ufficiale, risale al 19 luglio scorso in occasione della gara di Serie A della scorsa stagione tra Napoli e Udinese, terminata 2-1 in favore della squadra azzurra.

L'esultanza rabbiosa di Milik dopo il gol realizzato sul campo del Lens, ha tutto il sapore di una rivalsa, quasi una liberazione per un giocatore che aveva gran voglia di riscattarsi dopo i primi 6 mesi di stagione ai margini del Napoli. Senza più Villas-Boas in panchina, che si è dimesso qualche giorno fa, Milik è sceso subito in campo dal primo minuto al fianco di Germain giocando una partita di grande sacrificio.

Il gol, arrivato sugli sviluppi di un cross da sinistra da parte di Alvaro, ha visto il polacco fiondarsi sulla palla come un rapace e mettere in rete in spaccata un gol fondamentale per lui e per la squadra. Milik in questo momento ha tutta la voglia di portare il Marsiglia alla qualificazione in Champions League, ma soprattutto dimostrare a tutti il suo enorme valore e la caparbietà di un giocatore che vuole giocarsi un posto per i prossimi Europei con la maglia della nuovissima Polonia del ct Paulo Sousa.