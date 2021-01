Milik ha lasciato l'Italia e si è trasferito in Francia all'Olympique Marsiglia, club che lo ha seguito e con cui i partenopei non hanno avuto problemi nel trovare una soluzione. Subito condivisa con il giocatore che potrà così tornare sin da subito a giocare, in Ligue1 dopo i primi sei mesi passati nel Purgatorio delle tribune del ‘Maradona', escluso dal progetto tecnico di Gattuso anche per precisa volontà della presidenza.

Una telenovela che sembrava non conoscere confini, visto che per l'attaccante polacco era iniziata la caccia già la scorsa estate tra le principali squadre di Serie A, dalla Juventus alla Roma, dal Milan all'Inter. Ma nessuna era riuscita a stringere l'accordo con De Laurentiis o trovare un'intesa economica al ribasso: il patron del Napoli ha tenuto duro e i conti danno ragione a lui. La cessione a gennaio, infatti, ha permesso un doppio colpo importante per gli azzurri, riuscendo a capitalizzare quanto era richiesto per evitare debordanti minusvalenze e non rafforzare una diretta avversaria.

Dopotutto la parentesi napoletana per il nazionale polacco non si era conclusa positivamente con il contenzioso con il club e, direttamente, con il presidente De Laurentiis. Il Napoli gli aveva chiesto un doppio risarcimento danni, poi il braccio di ferro durato mesi e, infine, l'intermediazione corretta per risolvere il tutto. A tal punto che Milik ha rifiutato offerte migliori e, forse, più prestigiose di Marsiglia.

I retroscena dell'affare Milik-Napoli-Marsiglia, narrano di due tentativi estremi da parte di altri club per prendere il polacco: Atletico Madrid e Juventus. Gli spagnoli avrebbero provato con una telefonata cercando di convincere l'agente a raccogliere più percentuali pur di averlo tra i Colchoneros. E anche i bianconeri avevano sul piatto una offerta più cospicua. Ma ha vinto il campo: nell'Olympique, Milik potrà giocare subito da titolare.

Dunque, tutti soddisfatti: il Napoli di De Laurentiis chiedeva 18 milioni totali e alla fine si è chiusa a 12, con bonus facili, oltre al 20% sulla futura rivendita da parte dei francesi a terze squadre.