Milan-Torino oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Torino è uno dei tre anticipi del sabato della 30ª Giornata di Serie A. La sfida di San Siro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo con DAZN.

La seconda partita di questo sabato 21 marzo della Serie A si disputa allo Stadio Meazza San Siro di Milano, dove scenderanno in campo il Milan e il Torino, che daranno vita a un importante incontro della 30ª giornata. I rossoneri vogliono riscattarsi dopo il ko dell'Olimpico con la Lazio, mentre i granata cercano di dare continuità al successo ottenuto in casa contro il Parma. Milan-Torino prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV solamente su DAZN, che la trasmetterà naturalmente anche in streaming ai propri abbonati.

Il Milan si gioca tanto, è in mezzo a Inter e Napoli. I nerazzurri sono al comando con otto lunghezze di vantaggio, il Napoli è dietro di un punto. Conte e Allegri si sfideranno dopo la sosta. E dietro ci sono Como, Juventus e Roma. Insomma, vietato un altro passo falso. Il Torino con D'Aversa ha vinto due partite e su tre e ha allungato forse in modo quasi definitivo sul terzultimo posto, occupato dalla Cremonese, lontana nove punti.

Dove vedere il match Milan-Torino e a che ora in diretta TV e streaming

La sfida tra rossoneri e granata è un'esclusiva di DAZN, che la trasmetterà in diretta e in esclusiva. Per seguire l'incontro di San Siro tra Milan e Torino servirà un abbonamento a DAZN, chi lo possiede potrà seguirla tanto in TV che in streaming. Telecronaca di Andrea Marinozzi e Fabio Bazzani.

Milan-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allegri recupera Rabiot, ma non Gabbia. In avanti c'è Leao, che vuole farsi perdonare dopo la sfuriata dell'Olimpico, con Pulisic. Nel Torino non si tocca la coppia d'attacco formata da Simeone e Adams.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams C.