Milan – Stella Rossa è la partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. I rossoneri, dopo il pareggio per 2-2 all'andata a Belgrado, vorranno avere la meglio sulla squadra di Dejan Stankovic per staccare il pass per gli ottavi di finale. La partita si gioca oggi, giovedì 25 febbraio 2021, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

Il match d'andata è terminato con il punteggio di 2-2. I rossoneri sembravano aver blindato la gara dopo l'autogol nel primo tempo ad opera di Pankov, con quest'ultimo che ha poi causato anche il rigore del 2-1 realizzato poi da Theo Hernandez ed intervallato dal momentaneo pareggio di Kanga sempre da penalty. Nel finale, nell'ultimo secondo di recupero, il colpo di testa vincente di Pavkov per il pareggio definitivo.

Dopo il derby contro l'Inter, i rossoneri di Stefano Pioli cercano la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma per farlo dovranno necessariamente battere la Stella Rossa: il Diavolo vuole proseguire il suo percorso europeo e impiegherà tutti i titolari per staccare il biglietto per il prossimo turno.

Milan-Stella Rossa in chiaro, dove vederla su Sky e TV8

La partita tra Milan e Stella Rossa di Europa League viene trasmessa in TV sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita andrà in onda anche in chiaro su TV8.

Milan – Stella Rossa potrà essere seguita anche in streaming con l'app di Sky-Go: scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Milano anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Le probabili formazioni di Milan – Stella Rossa

In vista del match di ritorno contro la Stella Rossa, il Milan dovrà schierare la formazione migliore per cercare di battere la squadra di Stankovic dopo il 2-2 dell'andata. Pioli dovrebbe affidarsi sempre al collaudato 4-2-3-1 che potrebbe vedere qualche novità soprattutto a centrocampo e in attacco. Kalulu e Tomori si candidano per un posto in difesa con Meité al fianco di Kessié in mediana. Rebic potrebbe fungere da prima punta in attacco.

Stankovic invece dovrebbe confermare di nuovo Falcinelli nel ruolo di punta con Ben Nabouhane e Ivanovic a supporto. Gajic al posto dello squalificato Rodic a centrocampo.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic.