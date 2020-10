Milan-Spezia è il primo posticipo della domenica della terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario oggi alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza a Milano aperto per l'occasione a mille tifosi. La squadra di Pioli reduce dalla doppia vittoria contro Crotone e Bologna e dalla qualificazione all'Europa League affronterà per la prima volta in Serie A quella di Italiano, che nella scorsa giornata ha trionfato sul campo dell'Udinese. L'unico precedente risale alla Coppa Italia, quando i rossoneri s'imposero 3-1. Milan-Spezia sarà trasmessa su Sky. Ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Dove vedere Milan-Spezia: canale TV e diretta streaming

Milan-Spezia sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La partita delle 18 della domenica della terza giornata di Serie A, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 202, 249 e 251 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire il confronto in streaming, c'è la possibilità attraverso una buona connessione a internet, di sfruttare l'app Sky Go, riservata agli abbonati dell'emittente satellitare su dispositivi portatili e computer. Sulle Smart TV ci si potrà connettere in streaming al servizio on demand Now TV e acquistare il singolo biglietto della partita. Telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Milan-Spezia, le probabili formazioni

Il Milan che affronterà lo Spezia dovrà fare i conti con l'assenza di Ibrahimovic che sta recuperando dal Coronavirus, e Rebic alle prese con l'infortunio al braccio. Scelte obbligate in difesa per Pioli che punterà su Gabbia e Kjaer come centrali, mentre in avanti favoriti per un posto da titolare Leao e Colombo su Brahim Diaz e Saelemaekers. Nello Spezia non ci sarà il portiere Zoet, che dopo l'infortunio di Udine sarà sostituito da Rafael. Squalificato in difesa Terzi che sarà sostituito da Erlic. L'ex Pobega dovrebbe partire dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Colombo. All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano