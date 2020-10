Come sta Zlatan Ibrahimovic e quando rientrerà in campo? Le uniche indiscrezioni sulle condizioni dello svedese che lo scorso 24 settembre aveva annunciato la positività al Covid arrivano dal diretto interessato. Quest'ultimo infatti si è mostrato sui social alle prese con una sessione di allenamento individuale nella sua abitazione sul tapis roulant. Il tutto accompagnato da una didascalia che è tutta un programma.

Ibrahimovic corre verso il rientro e il recupero dal Covid

Il Milan aspetta con ansia il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti è alle prese con l'isolamento domiciliario dopo la notizia della positività al Covid della scorsa settimana. Un'assenza pesante per la squadra di Pioli che comunque si sta ben disimpegnando come confermato anche dall'accesso alla fase a gironi dell'Europa League, grazie alla rocambolesca vittoria ai rigori contro il Rio Ave. Ibra è in attesa di un doppio tampone che risulti negativo per poter tornare ad allenarsi regolarmente con la squadra, in questo avvio di stagione. Appuntamento in programma per i risultati già nei prossimi giorni, con tutto il gruppo che tiene le dita incrociate nella speranza di riabbracciare un giocatore fondamentale in campo e nello spogliatoio.

Ibra e l'allenamento sui social

Ma come sta Ibrahimovic? A giudicare dall'ultimo video postato dal calciatore sui social si direbbe bene. L'attaccante del Milan infatti non ha mai smesso di allenarsi anche durante l'isolamento. A tal proposito ha postato nelle scorse ore, un video relativo ad una corsa sul tapis roulant, in cui ha sfoderato il solito fisico statuario, muovendosi ad alta intensità. Il tutto accompagnato dalla solita didascalia ad effetto, che ha mandato in visibilio i tifosi rossoneri: "Questo animale non può essere addomesticato",