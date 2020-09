Il Milan ha vinto 2-0 sul campo del Crotone in una sfida quasi a senso unico dominata completamente dai ragazzi di Pioli. Te punti meritati che hanno permesso ai rossoneri di balzare a punteggio pieno a 6 punti in classifica. Merito di questa vittoria va sicuramente attribuita a Pioli, ma anche agli stessi calciatori, in particolare Brahim Diaz che si è presentato subito con un gol alla seconda giornata di campionato.

Una rete rocambolesca arrivata dopo un'azione iniziata da Calhanoglu e finita dallo stesso spagnolo che, inizialmente spalle alle porta con la marcatura di Pereiro, è riuscito a girarsi e tirare con il mancino il pallone dello 0-2 definitivo. Una rete importante che per l'ex Real Madrid in campionato mancava addirittura dal mese di maggio del 2019 quando, ancora tra le fila dei ‘Blancos', realizzato l'unica rete dei madrileni contro la Real Sociedad nella sconfitta per 3-1 del Real Madrid. In attacco con Benzema ed Asensio, Diaz riuscì a rendere meno leggere il passivo Real in un ko inaspettato.

Brahim Diaz in gol in campionato dopo quasi un anno e mezzo

Era il 22 gennaio del 2020 quando Brahim Diaz ha messo a segno il suo ultimo gol ufficiale in una competizione professionistica. Il match era quello di Copa del Rey contro l'Unionistas che certificò la vittoria del Real Madrid per 3-1. In quell'occasione Diaz realizzò la sua ultima rete ufficiale in una competizione prima di un lungo letargo, lockdown e stop campionati compreso.

Da quel momento in poi, oltre all'ultima gara giocata da titolare nel febbraio del 2020, sempre in Copa del Rey, contro la Real Sociedad, il giocatore è sempre subentrato per una manciata di minuti di partita. Ma non solo, non ha neanche più trovato la rete in campionato che manca appunto proprio dalla sfida contro la Real Sociedad del maggio 2019 in Liga. Quasi un anno e mezzo senza andare in rete. Ha atteso la Serie A e il Crotone per dimostrare che forse avrebbe meritato un pò più di fiducia in Spagna.