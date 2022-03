Milan padrone del suo destino, Pioli frena l’entusiasmo: “Non bisogna mettere carro davanti ai buoi” Nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan Pioli frena l’entusiasmo dopo che i rossoneri sono diventati padroni del loro destino in campionato.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan a Cagliari per allungare in vetta alla classifica. I rossoneri guidano la classifica e dopo il pareggio dell'Inter in casa del Torino sono padroni del proprio destino, visto che pur vincendo il recupero gli attuali campioni d'Italia resterebbero un punto sotto alla squadra di Stefano Pioli. Nell'anticipo serale del sabato il Diavolo andrà a far visita alla squadra di Mazzarri, che ha bisogno di punti per la salvezza e in conferenza stampa il tecnico rossonero ha presentato il match dell'Unipol Domus facendo un paragone con quello di Salerno: "Sicuramente sì. Tutte le esperienze fatte ci devono servire. Tutte le squadre hanno grandi motivazioni e grandi obiettivi, quindi devi stare attento a tutto. Serve una prestazione all'altezza di intensità e di qualità, perché il Cagliari gioca un calcio molto aggressivo".

Dopo il pareggio dell'Inter in casa del Torino il Milan è padrone del proprio destino ma Pioli frena l'entusiasmo: "Tutte sono padroni del loro destino. Non bisogna mettere il carro davanti ai buoi. Virtualmente abbiamo solo un punto di vantaggio sull'Inter, forse l'Atalanta sta perdendo qualche punto. Noi vogliamo vincere domani, sappiamo le difficoltà; il Cagliari ha fermato il Napoli, dal punto di vista meteo non sarà facile. Dobbiamo pensare solo a domani, è solo così che si può andare avanti".

In merito alla scarsa vena realizzativa della sua squadra ha dichiarato: "Stiamo dimostrando solidità di squadra nella fase di non possesso palla. Non stiamo segnando tanto, ma abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti e i particolari fanno la differenza: noi dobbiamo stare attenti a tutto, compreso quello di segnare qualche goal in più".

A chi gli chiede che Milan dovrà scendere in campo a Cagliari risponde così: "Dovremo giocare il nostro calcio. Abbiamo le nostre posizioni e le nostre interpretazioni della partita, al di là del Cagliari. Dovremo essere continui, attenti e lucidi per tutti i 95 minuti".

Pioli ha fatto il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e ha parlato della convocazione della Svezia: "Sta sicuramente meglio rispetto ad una settimana fa. Lui fa tanti lavori individualizzati per il suo fisico in questo momento. Il suo minutaggio è aumentato, poi vedremo che scelte fare".

In merito alle difficoltà delle italiane nelle coppe europee l'allenatore del Milan ha affermato: "Non avere una squadra ai quarti è un dato negativo. Stiamo parlando di avversari e noi ne abbiamo avuto la riprova, con Liverpool e Atletico che sono ai quarti. Il livello è alto, ma non credo che ci manchi tantissimo: dal punto di vista della qualità e della mentalità si può migliorare qualcosina per arrivare a quei livelli lì".