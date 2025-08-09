Calcio
Milan-Leeds, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Prima amichevole del mese di agosto per il Milan che affronterà il Leeds, neopromosso in Premier League: tutto quello che c’è da sapere sulla partita e le probabili formazioni.
A cura di Ada Cotugno
Dopo una serie di amichevoli di successo il Milan continua la sua preparazione estiva affrontando il Leeds. È il primo test del mese di agosto dopo la lunga tournée in Asia e Australia di luglio: i rossoneri sfideranno la squadra neopromossa in Premier League per testare la condizione del gruppo e vedere in azione anche gli ultimi arrivati, permettendo a Massimiliano Allegri di tirare le somme a poche settimane dell'inizio del campionato e della Coppa Italia che prenderà il via il prossimo 17 agosto contro il Baria. La partita è in programma oggi alle ore 16 all'Aviva Stadium di Dublino e sarà trasmessa da DAZN.

  • Partita: Leeds-Milan
  • Quando: sabato 9 agosto 2025
  • Orario: 16:00
  • Dove: Aviva Stadium, Dublino
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN
  • Competizione: amichevole

Dove vedere Leeds-Milan, in diretta TV e in streaming

Test importante per i rossoneri che si metteranno alla prova contro la neopromossa inglese. Leeds-Milan sarà visibile su DAZN per chi ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma: basterà accedere con le proprie credenziali tramite l'app sulla smart tv per poter guardare in diretta l'amichevole. Inoltre gli utenti avranno a disposizione anche il servizio streaming di DAZN su smartphone e tablet, oltre che su pc accedendo tramite il sito ufficiale.

Le probabili formazioni di Leeds-Milan

Per Allegri sarà l'occasione giusta per testare la sua squadra e anche i nuovi acquisti: tra i titolari dovrebbe scendere in campo anche il nuovo arrivato Jashari, nel centrocampo d'eccezione formato anche da Ricci e Modric. In avanti verrà provato il tridente formato da Saelemaekers, Gimenez e Leao.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. Allenatore: Farke.

MILAN (4-3-3):Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.

Calcio
Milan
