Milan-Leeds, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Dopo una serie di amichevoli di successo il Milan continua la sua preparazione estiva affrontando il Leeds. È il primo test del mese di agosto dopo la lunga tournée in Asia e Australia di luglio: i rossoneri sfideranno la squadra neopromossa in Premier League per testare la condizione del gruppo e vedere in azione anche gli ultimi arrivati, permettendo a Massimiliano Allegri di tirare le somme a poche settimane dell'inizio del campionato e della Coppa Italia che prenderà il via il prossimo 17 agosto contro il Baria. La partita è in programma oggi alle ore 16 all'Aviva Stadium di Dublino e sarà trasmessa da DAZN.

Partita: Leeds-Milan

Leeds-Milan Quando: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 16:00

16:00 Dove: Aviva Stadium, Dublino

Aviva Stadium, Dublino Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta Streaming: DAZN

DAZN Competizione: amichevole

Dove vedere Leeds-Milan, in diretta TV e in streaming

Test importante per i rossoneri che si metteranno alla prova contro la neopromossa inglese. Leeds-Milan sarà visibile su DAZN per chi ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma: basterà accedere con le proprie credenziali tramite l'app sulla smart tv per poter guardare in diretta l'amichevole. Inoltre gli utenti avranno a disposizione anche il servizio streaming di DAZN su smartphone e tablet, oltre che su pc accedendo tramite il sito ufficiale.

Le probabili formazioni di Leeds-Milan

Per Allegri sarà l'occasione giusta per testare la sua squadra e anche i nuovi acquisti: tra i titolari dovrebbe scendere in campo anche il nuovo arrivato Jashari, nel centrocampo d'eccezione formato anche da Ricci e Modric. In avanti verrà provato il tridente formato da Saelemaekers, Gimenez e Leao.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. Allenatore: Farke.

MILAN (4-3-3):Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.