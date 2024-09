video suggerito

Milan-Lecce, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Milan-Lecce oggi venerdì 27 settembre apre la sesta giornata di Serie A. Si gioca a San Siro alle 20:45, match in diretta sia in TV e in streaming in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si ritorna a giocare in campionato dopo l'interludio della Coppa Italia, e lo si fa con l'anticipo di oggi, venerdì 27 settembre a San Siro per Milan-Lecce, antipasto della sesta giornata di campionato alle 20:45. La partita è visibile in diretta e in co-esclusiva su DAZN e Sky sia per lo streaming sia in TV.

Il Milan di Fonseca è rinato vincendo il derby grazie al gol partita allo scadere di Gabbia che ha ridato spinta e vitalità ad un ambiente sull'orlo della crisi. Un successo meritato, che ha scacciato lontanissimo i fantasmi della contestazione ridando fiducia che però, ora deve essere conquistata con una vittoria di fronte al proprio pubblico. Di fronte ha il Lecce, che si lecca ancora le ferite per la rimonta del Parma e deve smaltire le fatiche di Coppa Italia dove è stato eliminato dal Sassuolo.

Partita: Milan-Lecce

Dove: San Siro (Milano)

Quando: venerdì 27 settembre

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: campionato Serie A (sesta giornata)

Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV

Milan-Lecce è l'anticipo del venerdì sera, alle 20:45 della sesta giornata di campionato. La partita è garantita in esclusiva in TV grazie al servizio di DAZN che detiene i diritti del match a pagamento, diritti condivisi nell'occasione con Sky che seguirà la gara su Sky Sport Calcio per i propri abbonati.

Milan-Lecce, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming la scelta è multipla per Milan-Lecce. Gli abbonati DAZN possono seguire il match o sul portale o attraverso l'app dedicata mentre per gli utenti Sky si potrà utilizzare SkyGo oppure utilizzare il servizio on demand di NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Lecce

Fonseca non metterà mano sulla tattica dell'undici che ha dimostrato di aver metabolizzato le sue scelte contro l'Inter. Si riparte dal 4-4-2 come modulo, dove cambieranno solo gli interpreti. In attacco, potrebbe rifiatare Morata mentre in mediana Pulisic e Reijnders sicuri titolari vanno a completare il reparto con Fofana e Loftus-Cheek. come sulle fasce Emerson Royal e Theo in difesa davanti a Maignan. Per Gotti, si valuta soprattutto il momento psicologico, con un 4-2-3-1 che ha regalato importanti indicazioni a inizio stagione e che deve essere considerato un punto fermo su cui costruire. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo; Fofana, Loftis-Cheek, Pulisic, Reijnders; Leao, Abraham

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Bonifazi, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic