Milan-Lazio dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Lazio è il match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Sarri, si giocherà oggi, sabato 30 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano, San Siro. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Lazio è il match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Maurizio Sarri, si giocherà oggi, sabato 30 settembre, alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano, San Siro. I rossoneri arrivano a questo secondo big match di stagione, oltre al derby con l'Inter, dopo la vittoria per 1-3 in casa del Cagliari dopo essere stati sotto di un gol. Biancocelesti che così come il diavolo tornano in campo dopo aver battuto 2-0 il Torino all'Olimpico dando una svolta all'inizio altalenante di stagione.

La classifica al momento vede in testa il Milan a pari punti con l'Inter a 15 lunghezze seguite entrambe dalla Juventus ferma a 13. Atalanta con 12 e Napoli e Lecce con 11 inseguono mentre i biancocelesti sono undicesimi con 7 punti. Pioli ritrova Maignan e dovrebbe puntare nuovamente su Leao e Giroud in attacco dopo l'iniziale panchina di Cagliari con Thiaw al fianco di Tomori in difesa. Nella Lazio invece Sarri potrebbe puntare su Pellegrini a sinistra, con Marusic spostato a destra. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

MILAN (3-5-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Partita: Milan-Lazio

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: sabato 30 settembre 2023

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 7ª giornata

Dove vedere Milan-Lazio in diretta TV

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'evento collegandosi tramite app disponibile su smart tv. La partita sarà visibile in tv anche attraverso console di gioco come Xbox e PlayStation, o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Milan-Lazio dove vederla in streaming

Il match tra Milan e Lazio sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo caso sarà necessario scaricarla su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure fare accesso dal sito collegandosi direttamente da pc o mac.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Lazio

Dopo il turnover di Cagliari, Pioli rilancia i titolari. Recuperato Maignan in porta la difesa non dovrebbe cambiare con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Reijnders con Loftus-Cheek ed Adli che può essere confermato. In avanti c'è Giroud con Leao e Pulisic.

Dall'altra parte, Sarri ripropone Pellegrini a sinistra, con Marusic spostato a destra e Casale e Romagnoli al centro della difesa. Kamada dal 1‘ con Luis Alberto e Cataldi a centrocampo mentre in avanti è confermato il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

MILAN (3-5-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.