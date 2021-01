La sconfitta dell'Inter sul campo della Sampdoria ha reso ancora più importante il posticipo dell'Epifania tra Milan e Juventus. I rossoneri che non perdono dall'8 marzo possono addirittura sognare la prima fuga della stagione, mentre i bianconeri vincendo a San Siro si riavvicinerebbero sia al Milan che all'Inter. Pioli e Pirlo hanno tanti problemi, anche relativi al Covid-19. Le scelte sono quasi obbligate. In avanti tra i rossoneri ci sarà il norvegese Hauge, mentre tra i bianconeri al fianco di Cristiano Ronaldo toccherà a Dybala.

Le scelte di Pioli e Pirlo, le formazioni di Milan-Juventus

Pioli non dispone da due mesi di Zlatan Ibrahimovic, che non ce l'ha fatta a recuperare per il big match con la Juventus. Lo svedese è uno dei tanti assenti del Milan. Perché sono indisponibili anche lo squalificato Tonali, espulso a Benevento, e gli infortunati Bennacer, giocatore cardine, Gabbia e Saelemaekers. A tutti questi indisponibili si sono aggiunti in mattinata Krunic e Rebic, che hanno contratto il Coronavirus. Calabria viene schierato a centrocampo.

Due giocatori positivi anche per la Juventus. Pirlo ha dovuto lasciare a casa gli esterni sudamericani Cuadrado e Alex Sandro, che dovranno saltare almeno un paio di partite. Fuori anche l'infortunato Morata. Poche alternative in attacco con Dybala e Ronaldo in avanti. Ramsey vince il ballottaggio con Kulusevski. In difesa torna Frabotta.

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus