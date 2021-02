Milan-Inter è il derby della 23a giornata di Serie A che si giocherà domenica 21 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 15.00 allo stadio ‘San Siro' di Milano. La stracittadina tra rossoneri e nerazzurri, sarà fondamentale per la lotta Scudetto. La squadra di Pioli infatti si trova attualmente al secondo posto a 49 punti dopo essere stata scavalcata proprio dai ragazzi di Conte dopo il ko di La Spezia. Lukaku e compagni sono infatti balzati in testa alla classifica dopo aver vinto nell'ultimo turno 3-1 contro la Lazio in casa.

Il Milan arriva a questa partita dopo aver patito le fatiche della gara di Europa League giocata giovedì sera a Belgrado contro la Stella Rossa e valida per i sedicesimi di finale d'andata. L'Inter invece, che è fuori da ogni tipo di competizione, ha potuto godere di una settimana intera di riposo dopo aver battuto i biancocelesti domenica scorsa. Un dettaglio non di poco conto e che potrebbe anche risultare decisivo per il risultato finale. Milan-Inter sarà l'occasione anche per vedere nuovamente in campo, l'uno contro l'altro, Ibrahimovic e Lukaku.

Milan-Inter, dove vedere il derby in TV

Per assistere allo spettacolo del derby di Milano tra Milan e Inter in tv, basterà possedere un abbonamento con la piattaforma di DAZN. Il match sarà visibile anche sul canale 209 DAZN1 su Sky per coloro i quali abbiano sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN con collegamenti e le voci dei protagonisti prima e dopo la partita. Inoltre, i clienti che posseggono anche un abbonamento Sky, potranno seguire la gara in tv semplicemente utilizzando l'app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Milan-Inter

La piattaforma di DAZN offre ovviamente anche il servizio di diretta streaming online: basterà infatti scaricare l’app su dispositivi mobili come ad esempio smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook per non perdere neanche un minuto del derby di Milano.