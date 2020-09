Missione compiuta per il Milan che nel terzo turno preliminare di Europa League ha battuto i norvegesi del Bodo/Glimt con il risultato di 3-2. Quale sarà l'avversaria dei rossoneri nell'ultimo turno di qualificazioni? La squadra di Pioli se vorrà accedere alla fase a gironi del secondo torneo continentale dovrà battere in trasferta il Rio Ave. La squadra portoghese infatti si è sbarazzata ai calci di rigore del Besiktas.

Milan, dopo il Bodo/Glimt sfida con il Rio Ave nello spareggio per l'Europa League

Il Milan dopo lo Shamrock Rovers ha battuto a San Siro il Bodo/Glimt conquistando così l'accesso ai playoff di Europa League. Decisive per i rossoneri, che hanno dovuto fare a meno di Ibrahimovic alle prese con il Covid, le reti di Calhanoglu, con una doppietta, e il giovane Colombo che hanno risposto a Junker rendendo vano poi il tentativo di rimonta firmato da Hauge. La squadra di Pioli dunque ora dovrà affrontare un'altra partita prima dell'accesso al tabellone principale e alla fase a gironi dell'Europa League. Il Milan se la vedrà con il Rio Ave che a sorpresa nel pomeriggio si è imposto sul campo del Besiktas ai calci di rigore.

Quando si giocherà Rio Ave-Milan

Il Rio Ave dunque ha messo a segno il colpaccio. Dopo aver pareggiato nel finale con Moreira lo svantaggio iniziale di Yalcin, la formazione lusitana si è imposta ai calci di rigore. Un risultato inaspettato che rappresenta comunque un segnale importante per il Milan che pur partendo con i favori del pronostico dovrà fare molta attenzione. Rio Ave-Milan si giocherà il 1° ottobre in Portogallo in gara unica. La vincente potrà guadagnare l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League. La speranza dei rossoneri è quella di centrare la terza vittoria in altrettante gare e raggiungere dunque Napoli e Roma. Difficile la presenza di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Covid nelle scorse ore.