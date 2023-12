Milan fuori dalla Champions se… cosa serve per agli ottavi e cosa succede a pari punti col Newcastle Questa sera partita decisiva per il futuro europeo del Milan che gioca a Newcastle per cercare la qualificazione in Champions League. Solo in un caso i rossoneri potranno centrare gli ottavi come secondi o, nella peggiore delle ipotesi, l’Europa League arrivando terzi nella classifica del Girone F.

Oggi, mercoledì 13 dicembre si gioca Newcastle-Milan in contemporanea a Borussia Dortmund-Psg, alle 21:00, gare valide per l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Una partita fondamentale per le sorti rossonere in Europa, in un difficilissimo Girone F che deciderà in questi ultimi 90 minuti le qualificate agli ottavi di finale. C'è solamente una combinazione che può salvare i rossoneri.

Al Milan di Stefano Pioli serve il classico mezzo miracolo per vedersi qualificare agli ottavi dopo la sconfitta interna rimediata contro il Borussia Dortmund nell'ultima uscita di Champions League. Per i rossoneri ci sono solo due risultati che possono portare la squadra alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La classifica del Gruppo F è cortissima: Dortmund primo a quota 10, PSG secondo a 7 e poi Newcastle e Milan appaiate a quota 5. Il futuro europeo in Champions dipenderà dal risultato di Newcastle ma non solo: decisivo sarà anche l'esito di Dortmund-PSG per stilare la classifica finale. Dove il Milan rischia anche di essere estromesso da tutte le Coppe qualora non riuscisse a qualificarsi come terzo in classifica.

Cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions League: le combinazioni

Per il Milan la qualificazione agli ottavi di Champions League è appesa ad un filo. Ai rossoneri servirà un concatenarsi di situazioni a proprio vantaggio che, però, si riducono a solo due possibilità che dovranno essere concomitanti. Il Milan può accedere agli ottavi di finale della Champions League solamente se riuscirà a battere il Newcastle a St James’ Park e se, in contemporanea, il Borussia Dortmund batterà il Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park. A quel punto la classifica del girone F reciterebbe il Dortmund ai quarti di finale come primo (13 punti) e i rossoneri come secondi (8 punti) davanti al PSG che resterebbe a 7 e al Newcastle a 5.

C'è dunque una unica (doppia) combinazione con cui il Milan potrebbe passare il turno ed è la contemporanea vittoria dei rossoneri e dei tedeschi. In questo modo il Milan accederebbe agli ottavi da seconda in classifica.

Se batte il Newcastle e in contemporanea il Borussia Dortmund batte il PSG

Cosa succede in caso di pari punti con il Newcastle: chi va in Europa League

Se il Milan vincerà contro il Newcastle, al di là della possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions, di certo riuscirà a superare gli inglesi in classifica piazzandosi, nella peggiore delle ipotesi, al terzo posto. Ciò consentirebbe ai rossoneri di proseguire il cammino di Coppa in Europa League. Se perderà sarà invece eliminato da tutte le competizioni. In caso di pareggio arriverebbe alla conclusione della Fase a gironi a pari punti col Newcastle: ma anche in questo caso perderebbe ancora l'Europa League. Il motivo è semplice: la differenza reti che è a favore del Newcastle (elemento che si va a valutare nel momento in cui gli scontri diretti sarebbero in perfetto equilibrio) col Milan a -4 e il Newcastle a 0.