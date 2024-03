Milan-Empoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Milan ospita l’Empoli per la 28ª giornata di Serie A 2023/24: si gioca allo stadio Meazza di Milano domenica 10 marzo alle ore 15:00, diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Pioli e Nicola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Milan sfida l'Empoli per l'assalto al secondo posto. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nel match valido per la 28ª giornata di Serie A 2023/24, i rossoneri ospitano i toscani domenica 10 marzo con fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta Tv e streaming su DAZN.

A cavallo del doppio impegno in Europa League, la squadra di Pioli scende in campo a San Siro per proseguire la sua rincorsa al secondo posto. I rossoneri hanno battuto lo Slavia Praga e oggi ospitano un Empoli rigenerato dalla "cura Nicola", capace di scalare diverse posizioni dal terzultimo posto ma ancora coinvolto nella ‘lotta salvezza‘.

Milan senza Leao, squalificato, dovrebbe far rifiatare anche Giroud: davanti Jovic con Okafor e Pulisic. Nicola punta sempre su Cambiaghi e pensa all'ex Niang dal 1'.

Partita: Milan-Empoli

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: domenica 10 marzo 2024

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 28° turno di campionato

Dove vedere Milan-Empoli in diretta TV

Milan-Empoli si gioca oggi alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva assoluta su DAZN. Smart TV collegata a internet o via wireless (come con Chromecast o Firefox) o via consolle da gioco per non perdersi un solo istante del match dello stadio Meazza. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Marco Parolo.

Milan-Empoli, dove vederla in diretta streaming

La partita di Milano è visibile anche via streaming in diretta. Come per la visione in TV anche in questo caso è esclusivo utilizzo degli abbonati di DAZN. Per vederla bisogna utilizzare l'app dedicata oppure via pc collegarsi direttamente al sito di DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Empoli

Dopo un periodo d’assenza dovrebbe rivedersi Calabria al posto di Florenzi, mentre Gabbia resta in vantaggio su Tomori. A centrocampo vanno verso la conferma Bennacer e Adli, facendo scivolare in panchina Reijnders. Davanti non ci sarà lo squalificato Leao, al suo posto Okafor.

Nicola dovrebbe confermare Walukiewicz, Ismajli e Luperto in difesa. Possibile novità a centrocampo, dove dovrebbe tornare dall’inizio Zurkowski, in ballottaggio con Kovaneko. Un dubbio anche davanti, dove Niang e Cerri si giocano una maglia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic. Allenatore: Pioli

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Cerri. Allenatore: Nicola.