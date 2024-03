Lotta salvezza in Serie A: il calendario e tutti gli scontri diretti fino alla fine del campionato La lotta salvezza in Serie A: il calendario di Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari, Sassuolo e Salernitana e tutti gli scontri diretti fino alla fine del campionato 2023-2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lotta salvezza in Serie A entra nel vivo e vede coinvolte almeno otto squadre. Si tratta Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari, Sassuolo e Salernitana; ovvero quelle formazioni che occupano dal 13° al 20° posto della classifica attuale dopo 27 giornate di campionato

Ammesso che per i granata di Fabio Liverani ci siano ancora speranze, l'aritmetica dice di sì ma le prestazioni vanno nella direzione opposta, ci sarà bagarre fino all'ultimo per restare in Serie A e molto lo diranno anche i tanti scontri diretti che ci saranno fino alla fine.

La 27a giornata ha già visto tre incroci che hanno dato responsi importanti: l'Empoli di Davide Nicola ha perso contro il Cagliari dopo 3 vittorie e 3 pareggi; il Verona ha trovato una vittoria importantissima contro il Sassuolo (che ha perso Domenico Berardi per infortunio fino al termine della stagione) e ci sono stati due pareggi in Frosinone-Lecce e Udinese-Salernitana.

Leggi anche De Laurentiis dice che il campionato di Serie A è falsato: colpa di alcune squadre

Al momento la classifica recita: Lecce 25, Empoli 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti per il quartultimo posto, si terrà uno spareggio e non verrà considerata la classifica avulsa o gli altri criteri (scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, sorteggio).

Lotta salvezza, gli scontri diretti fino alla fine del campionato

28esima giornata

Cagliari-Salernitana

Sassuolo-Frosinone

Lecce-Verona

29esima giornata

Salernitana-Lecce

30esima giornata

Cagliari-Verona

Sassuolo-Udinese

31esima giornata

Salernitana-Sassuolo

32esima giornata

Lecce-Empoli

33esima giornata

Sassuolo-Lecce

Verona-Udinese

34esima giornata

Frosinone-Salernitana

35esima giornata

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

36esima giornata

Lecce-Udinese

37esima giornata

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Empoli

38esima giornata

Frosinone-Udinese

Lotta salvezza, il calendario di Serie A dalla 28^ alla 38^ giornata

LECCE: IL CALENDARIO

Lecce-Verona (28^ giornata)

Salernitana-Lecce (29^ giornata)

Lecce-Roma (30^ giornata)

Milan-Lecce (31^ giornata)

Lecce-Empoli (32^ giornata)

Sassuolo-Lecce (33^ giornata)

Lecce-Monza (34^ giornata)

Cagliari-Lecce (35^ giornata)

Lecce-Udinese (36^ giornata)

Lecce-Atalanta (37^ giornata)

Napoli-Lecce (38^ giornata)

EMPOLI (25 punti): IL CALENDARIO

Milan-Empoli (28^ giornata)

Empoli-Bologna (29^ giornata)

Inter-Empoli (30^ giornata)

Empoli-Torino (31^ giornata)

Lecce-Empoli (32^ giornata)

Empoli-Napoli (33^ giornata)

Atalanta-Empoli (34^ giornata)

Empoli-Frosinone (35^ giornata)

Lazio-Empoli (36^ giornata)

Udinese-Empoli (37^ giornata)

Empoli-Roma (38^ giornata)

UDINESE (24 punti): IL CALENDARIO

Lazio-Udinese (28^ giornata)

Udinese-Torino (29^ giornata)

Sassuolo-Udinese (30^ giornata)

Udinese-Inter (31^ giornata)

Udinese-Roma (32^ giornata)

Verona-Udinese (33^ giornata)

Bologna-Udinese (34^ giornata)

Udinese-Napoli (35^ giornata)

Lecce-Udinese (36^ giornata)

Udinese-Empoli (37^ giornata)

Frosinone-Udinese (38^ giornata)

FROSINONE: IL CALENDARIO

Sassuolo-Frosinone (28^ giornata)

Frosinone-Lazio (29^ giornata)

Genoa-Frosinone (30^ giornata)

Frosinone-Bologna (31^ giornata)

Napoli-Frosinone (32^ giornata)

Torino-Frosinone (33^ giornata)

Frosinone-Salernitana (34^ giornata)

Empoli-Frosinone (35^ giornata)

Frosinone-Inter (36^ giornata)

Monza-Frosinone (37^ giornata)

Frosinone-Udinese (38^ giornata)

VERONA: IL CALENDARIO

Lecce-Verona (28^ giornata)

Verona-Milan (29^ giornata)

Cagliari-Verona (30^ giornata)

Verona-Genoa (31^ giornata)

Atalanta-Verona (32^ giornata)

Verona-Udinese (33^ giornata)

Lazio-Verona (34^ giornata)

Verona-Fiorentina (35^ giornata)

Verona-Torino (36^ giornata)

Salernitana-Verona (37^ giornata)

Verona-Inter (38^ giornata)

CAGLIARI: IL CALENDARIO

Cagliari-Salernitana (28^ giornata)

Monza-Cagliari (29^ giornata)

Cagliari-Verona (30^ giornata)

Cagliari-Atalanta (31^ giornata)

Inter-Cagliari (32^ giornata)

Cagliari-Juventus (33^ giornata)

Genoa-Cagliari (34^ giornata)

Cagliari-Lecce (35^ giornata)

Milan-Cagliari (36^ giornata)

Sassuolo-Cagliari (37^ giornata)

Cagliari-Fiorentina (38^ giornata)

SASSUOLO: IL CALENDARIO

Sassuolo-Frosinone (28^ giornata)

Roma-Sassuolo (29^ giornata)

Sassuolo-Udinese (30^ giornata)

Salernitana-Sassuolo (31^ giornata)

Sassuolo-Milan (32^ giornata)

Sassuolo-Lecce (33^ giornata)

Fiorentina-Sassuolo (34^ giornata)

Sassuolo-Inter (35^ giornata)

Genoa-Sassuolo (36^ giornata)

Sassuolo-Cagliari (37^ giornata)

Lazio-Sassuolo (38^ giornata)

SALERNITANA: IL CALENDARIO

Cagliari-Salernitana (28^ giornata)

Salernitana-Lecce (29^ giornata)

Bologna-Salernitana (30^ giornata)

Salernitana-Sassuolo (31^ giornata)

Lazio-Salernitana (32^ giornata)

Salernitana-Fiorentina (33^ giornata)

Frosinone-Salernitana (34^ giornata)

Salernitana-Atalanta (35^ giornata)

Juventus-Salernitana (36^ giornata)

Salernitana-Verona (37^ giornata)

Milan-Salernitana (38^ giornata)