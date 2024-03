Acuto Cagliari per la salvezza, sbanca Empoli con Jankto: tra Frosinone e Lecce pari tra le polemiche Un gol nel secondo tempo di Jankto consegna tre punti pesantissimi nella sfida per la salvezza al Cagliari ad Empoli. Il Frosinone prova l’allungo con Cheddira ma nella ripresa viene ripreso su rigore di Krstovic, fatto ribattere dal VAR scatenando le proteste ciociare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Cagliari sorprende l'Empoli nella ripresa grazie ad un gol di Jankto dopo aver rischiato tantissimo e si prende una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Solo un pari, ma non senza emozioni tra Frosinone e Lecce. Ranieri, così festeggia mentre l'Empoli recrimina per un gol tolo dal VAR. Così come il Frosinone che, in vantaggio con Cheddira si è visto raggiungere su rigore (ribattuto) segnato da Krstovic.

Empoli-Cagliari 0-1

Empoli e Cagliari nel primo tempo non si fanno male con gli isolani allenati da Ranieri che devono fare a meno alla mezz'ora dell'attaccante Luvumbo costretto ad uscire dal campo per infortunio a favore dell'esterno difensivo Zappa. Emozioni che comunque si contano sulle dita di una mano nei primi 45 minuti: al 17′ strepitoso intervento da parte di Simone Scuffet su Maleh che conclude a rete ma trova i guanti del portiere sulla cui prosecuzione d'azione Cambiaghi arpiona la palla e conclude sul palo di destra.

Poco prima dell'intervallo, acuto del Cagliari con Lapadula, schierato titolare da Ranieri: Elia Caprile si distende benissimo per respingere il colpo di testa dell'attaccante del Cagliari che si stava infilando nell'angolino. Proteste veementi a inizio ripresa quando l'Empoli recrimina un fallo di mano e un rigore non concesso: il VAR parla con l'arbitro Antonio Rapuano ma il tocco di Makoumbou non è considerato punibile col penalty. Al 62′ Cacace trova la via della rete ma il VAR annulla tutto per fuorigioco, salvando il Cagliari. Che beffa i toscani con Jankto poco dopo per il vantaggio esterno in un ammutolito stadio Castellani che assiste alla sconfitta dell'Empoli

Frosinone-Lecce 1-1

Primo tempo a favore del Frosinone anche se i ciociari dopo soli 4 minuti di partita perdono Harroui dovendo rivoluzionare la fase offensiva contro il Lecce. A farsi pericolosi per primi sono però i salentini quando al 27′ Nikola Krstovic aggancia un passaggio morbido in area e lascia partire una gran botta esaltando i riflessi di Cerofolini che legge bene la traiettoria ed evita il gol. Uno squillo d'allarme che fa alzare l'asticella della concentrazione per i padroni di casa che da quel momento non soffrono più e nel recupero prima dell'intervallo trovano anche il break importante: Walid Cheddira non fallisce l'appuntamento col gol, ribadendo in rete sotto la traversa dopo che il pallone era rimbalzato sui suoi piedi in area, per un errore da parte di Falcone.

L'occasione d'oro il Lecce ce l'ha al 58′ quando viene assegnato un calcio di rigore che potrebbe regalare il pareggio. Condizionale d'obbligo perché sul dischetto Rafia la combina grossa facendosi parare il penalty. Che però viene rifatto calciare attraverso il VAR: e il gol arriva, grazie a Krstovic con le conseguenti feroci polemiche che però non evitano il pareggio beffa per i ciociari.