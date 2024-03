Swiderski dà al Verona lo scontro salvezza, battuto il Sassuolo per 1-0: esordio amaro per Ballardini Swiderski dà Verona lo scontro salvezza: battuto il Sassuolo per 1-0 al Bentegodi. Vittoria importantissima per la squadra di Baroni. Esordio amaro per Ballardini, che perde Berardi per infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Swiderski dà al Verona lo scontro salvezza: battuto il Sassuolo per 1-0. Vittoria importantissima per la squadra di Marco Baroni. Esordio amaro per Davide Ballardini sulla panchina neroverde, che perde un match importante per lotta salvezza e deve fare i conti anche con l'infortunio di Berardi per infortunio.

Prima metà di gara a reti bianche e con pochissimi squilli qui al Bentegodi. Protagonisti i portieri delle due squadre, con Montipò che si oppone ad un tiro di Thorstvedt e Consigli perfetto sulla doppia occasione di Suslov-Cabal per gli scaligeri. Per il resto, succede poco o nulla: molto attivi Tchatchoua da una parte e il rientrante Berardi dall'altra.

Proprio il numero 10 del Sassuolo, però, è costretto a lasciare il campo all'ora di gioco per un infortunio e le sensazioni non sono affatto buono: Berardi ha messo male la gamba dopo un controllo aereo e dopo aver toccato terra col piede si è fermato, chiedendo subito l'intervento dello staff medico. Il calciatore è uscito dal campo con le mani sul volto e sotto braccio di due sanitari.

La partita si sblocca nei minuti finali. Errore clamoroso, da ultimo uomo, nel controllo di Mateus Henrique: Bonazzoli serve Swiderski e gli spalanca la via della porta avversaria. L'attaccante gialloblù riesce a calciare pur cadendo e trova la decisiva deviazione di Erlic, che manda fuoritempo Consigli e fa gioire lo stadio Bentegodi.

Emiliani in caduta libera, che non riescono ad uscire dal tunnel in cui sono finiti e ogni tipo di difficoltà si amplifica all'ennesima potenza. Situazione diversa per il Verona, che dopo la rivoluzione di gennaio ha trovato una sua identità e oggi ha vinto una partita importantissima per la permanenza in Serie A.

Il tabellino di Verona-Sassuolo

RETI: 79′ Swiderski.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic; Henry. Allenatore: Baroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Fabio Maresca.