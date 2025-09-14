Milan-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Bologna si gioca oggi, domenica 14 settembre: la partita della terza giornata di campionato è alle 20:45. La si potrà vedere in diretta tv e in streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle probabili formazioni di Allegri e Italiano.

Il Milan gioca oggi (ore 20:45) contro il Bologna la partita della 3ª giornata di Serie A. A San Siro la squadra di Allegri ospita una delle avversarie più insidiose del campionato, lo fa forte dei nuovi acquisti verso il debutto: Odogu in difesa, Rabiot a centrocampo e Nkunku in attacco. Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming (solo per abbonati) su DAZN.

Dopo due turni, Milan e Bologna hanno lo stesso numero di punti (3, frutto di una vittoria e una sconfitta) e sono reduci da risultati caratterizzati da più ombre che luci: rossoneri battuti in casa, all'esordio, dalla Cremonese e poi vittoriosi (sia pure soffrendo) a Lecce; emiliani sconfitti di misura all'Olimpico dalla Roma e poi pronti al riscatto con il Como. Le possibili formazioni: nel ‘diavolo' ci sarà con ogni probabilità il debutto di Rabiot (ma dall'inizio ci sarà Fofana) mentre Odogu e Nkunku dovrebbero partire almeno inizialmente dalla panchina, niente da fare per Leao; il Bologna, che deve fare i conti con l'assenza di Immobile per infortunio, avrà ancora Castro terminale offensivo.

Partita: Milan-Bologna

Quando: domenica 14 settembre 2025

Orario: 20:45

Dove: Meazza di San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 3ª giornata Serie A 2025-2026

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv e in streaming

Milan-Bologna sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming (ma solo per abbonati) su DAZN oppure su DAZN 1 (canale 214 di Sky ma solo per coloro che hanno attivato il servizio). Telecronaca dell'incontro affidata a Ricky Buscaglia, che avrà accanto a sé Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Milan-Bologna, le probabili formazioni della 3ª giornata di Serie A

Come arrivano Milan e Bologna? E quali sono le formazioni che manderanno in campo Allegri e Italiano? Tra i rossoneri Rabiot sembra l'unico dei neo acquisti ad avere maggiori chance per una maglia da titolare (ma Fofana resta favorito), in attacco spazio a Gimenez perché Leao non ancora in condizione dopo l'infortunio. Tra gli emiliani alle spalle di Castro dovrebbe esserci il tridente composto da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi (in vantaggio su Rowe, che potrebbe ritrovarsi di fronte a Rabiot dopo Marsiglia). Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.