Milan-Bologna è la partita che chiude la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro si sfidano i rossoneri di Pioli e la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic: l'ultimo incontro tra le due squadre risale alla fase finale dello scorso campionato e vide il Milan imporsi con un rotondo 5-1. Il ‘monday night' sarà la seconda partita ufficiale della stagione del Diavolo, mentre segnerà il debutto assoluto per i felsinei. Ibrahimovic e compagni vogliono cominciare con il piede giusto dopo l'ottimo finale della passata stagione. La partita sarà trasmessa in tv e streaming su Sky.

Dove vedere Milan-Bologna in TV e streaming

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Daniele Adani: prima e dopo l'incontro, il classico studio per commenti, interviste e moviola dell'incontro. Milan-Bologna sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio disponibile per gli abbonati Sky su smartphone, tablet e computer, oppure su Now TV, piattaforma streaming accessibile da svariati dispositivi.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1) : G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

: G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Nel Milan debutto dal primo minuto rimandato per Sandro Tonali: anche contro il Bologna, così come in Europa League con lo Shamrock, dovrebbe partire dalla panchina. Difesa obbligata, viste le tante assenze: c'è Gabbia accanto a Kjaer. Davanti in campo tutti i titolari, con Castillejo, Calhanoglu e Rebic a supporto di Ibrahimovic.

Mihajlovic ha ampia scelta in quasi tutti i reparti. In difesa è pronto all'esordio De Silvestri, uno dei pochi volti nuovi del Bologna. A centrocampo Poli e Dominguez sono favoriti su Schouten e Svanberg. Davanti dovrebbe spuntarla Palacio, con Orsolini, Soriano e Barrow alle sue spalle.