Milan-Bari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Bari è la partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia che si gioca oggi alle 21:15. Diretta tv in chiaro e in streaming gratis su Canale 5. Le ultime news sulle probabili formazioni.
A cura di Maurizio De Santis
Il Milan gioca questa sera alle 21:15, a San Siro, la partita di Coppa Italia 2025-2026 contro il Bari. Il match è in gara secca (chi vince passa il turno), è valido per i trentaduesimi di finale, sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro e gratis anche in streaming su Canale 5 di Mediaset, che ha l'esclusiva su tutta la competizione. Non ci sarà Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri: il neo allenatore sarà costretto a rimandare il suo debutto ufficiale al campionato perché deve scontare la squalifica presa due anni fa, in finale del trofeo tricolore con l'Atalanta.

Estupinan, Jashari e soprattutto Modric i calciatori più attesi della squadra che il (nuovo) direttore sportivo, Igli Tare, sta plasmando (compreso l'innesto di una punta come Rasmus Hojlund del Manchester United ed ex Atalanta). Quanto ai pugliesi, sono ancora incompleti in attesa dei giusti rinforzi richiesti dal tecnico, Fabio Caserta.

  • Partita: Milan-Bari
  • Quando: domenica 17 agosto 2025
  • Orario: 21:15
  • Dove: Meazza di San Siro, Milano
  • Diretta TV: Canale 5
  • Diretta Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset
  • Competizione: Coppa Italia, trentaduesimi

Dove vedere Milan-Bari in diretta tv e in streaming

Milan-Bari andrà in onda in diretta tv, in chiaro e gratis su Canale 5. Le attenzioni, però, non saranno puntate solo sulla partita considerati i commenti da studio nel pre e nel post match, oltre alle eventuali notizie di mercato che potrebbero essere raccontate nei collegamenti dallo studio. La sfida tra rossoneri e "galletti pugliesi" sarà visibile anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure sul sito sportmediaset.it.

Le probabili formazioni di Milan-Bari di Coppa Italia

Quale Milan si vedrà in campo al Meazza contro il Bari? Dopo le partenze di Theo Hernandez, Reijnders e Thiaw (quest'ultimo ceduto pochi giorni fa per una cifra di 40 milioni) il ‘diavolo' ha ritoccato la rosa con gli innesti di Estupinan, Jashari e soprattutto Modric. Allegri non rischia i nuovi arrivi, almeno non da subito. Pugliesi in formazione tipo con il tridente formato da Bellomo, Pereiro, Gytkjaer. Di seguito i probabili schieramenti.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri (squalificato).

BARI (4-3-3): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval; Verreth, Pagano, Sibilli; Bellomo, Pereiro, Gytkjaer. Allenatore: Caserta.

