Milan-Barcellona, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Il Milan affronta il Barcellona nell’ultima amichevole negli Stati Uniti: si gioca all’alba di mercoledì 2 agosto, alle 5:00 ora italiana. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e Dazn.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan questa notte scenderà in campo contro il Barcellona per l'ultima amichevole negli Stati Uniti. La partita tra la formazione di Xavi e quella di Pioli si giocherà mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 5:00 italiane (le 20:00 ora locale) e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky e Dazn in esclusiva per gli abbonati.

Per i rossoneri si tratta della terza e ultima amichevole Oltreoceano dopo quella vinta ai rigori contro la Juventus e la sconfitta contro il Real Madrid. Un'ulteriore occasione per Stefano Pioli di confrontarsi con una grande del calcio europeo e fresca vincitrice della Liga.

La probabile formazione del Milan. Pioli nel suo 4-3-3 darà ancora molto spazio ai nuovi arrivati permettendo così di affinare l'intesa il prima possibile con i compagni. Loftus-Cheek e Reijnders in mediana, Okafor in attacco dal primo minuto. Queste le possibili decisioni del tecnico contro il Barça di Xavi.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leão. Allenatore: Pioli

Partita: Milan-Barcellona

Quando: mercoledì 2 agosto 2023

Orario: 5:00

Dove: Allegiant Stadium (Paradise)

Diretta TV: DAZN e Sky (Sport Summer e Sport Calcio)

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, Now

Competizione: amichevole (Soccer Champions Tour 2023)

Dove vedere Milan-Barcellona in diretta TV

Milan-Barcellona si gioca alle luci dell'alba italiana di mercoledì 2 agosto 2023 quando in America, allo stadio Allegiant di Paradise le due formazioni scenderanno in campo per il loro atto conclusivo nel Soccer Champions Tour 2023. In diretta TV l'amichevole si potrà seguire su DAZN e su Sky, dietro abbonamento. Sulla piattaforma satellitare i canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio.

Milan-Barcellona, dove vederla in diretta streaming

Anche online è possibile seguire in diretta il test match americano tra Milan e Barcellona. Il live streaming, sempre a pagamento dietro abbonamento, è visibile su DAZN o su SkyGo. Per gli utenti Sky c'è anche l'opzione on demand su Now.

Amichevole Milan-Barcellona, le probabili formazioni

Stefano Pioli testerà dal primo minuto probabilmente tutti i nuovi arrivati, con Loftus-Cheek in mediana insieme a Reijnders mentre Pulisic si inserirà nel tridente offensivo insieme a Okafor. Per Xavi, 4-3-3 speculare ai rossoneri.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leão. Allenatore: Pioli

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alonso, Christensen, Araujo, Dest, Gündogan, de Jong, Pedri, Torres, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.