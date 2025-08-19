Mierza Firjatullah non sa che c’è il vuoto sotto la curva: salta per festeggiare e cade a peso morto

Grandissimo spavento durante Indonesia-Tagikistan Under 17, quanto il 16enne attaccante dei padroni di casa Mierza Firjatullah è corso sotto la curva per festeggiare il gol appena segnato: il ragazzo ha saltato la recinzione, ma non sapeva che stava saltando nel vuoto di parecchi metri.

Per capire il livello di paura preso dai compagni di Mierza Firjatullah quando il giovane calciatore indonesiano è saltato nel fossato che separava il campo dagli spalti, basta focalizzare lo sguardo su uno di loro, che appena capisce cosa è successo non vuole neanche guardare giù e si ritrae sconvolto con le mani nei capelli. Fortunatamente il salto nel vuoto a peso morto, terminato con una rovinosa caduta dopo un volo di qualche metro, non ha provocato conseguenze per il ragazzo. Il silenzio angosciato del pubblico è diventato applauso, mentre Firjatullah risaliva in campo come se niente fosse, ma sicuramente dentro di sé molto scosso.

Allo stadio North Sumatra nel Deliser Dang, in Indonesia, si stava giocando il match tra la squadra Under 17 dei padroni di casa e i pari età del Tagikistan nell'ambito dell'Independence Cup, un torneo giovanile a quattro squadre che include anche Mali e Uzbekistan. Al 34′ del primo tempo si è verificato l'incidente che ha tenuto tutti col fiato sospeso: l'attaccante 16enne dell'Indonesia Mierza Firjatullah ha segnato con un colpo di testa sul filo del fuori gioco il gol dell'1-0 per la propria squadra.

Mierza Firjatullah segna in Indonesia-Tagikistan U17, poi cade nel vuoto

In quel momento Mierza non ha capito più niente, era una gioia troppo grande e ha fatto la cosa più istintiva in questi casi in ogni angolo del mondo: correre sotto la curva per festeggiare a un passo dai tifosi. Firjatullah è dunque uscito dal campo, ha scavalcato i cartelloni pubblicitari e poi ha fatto un altro salto per oltrepassare la recinzione che delimitava il terreno di gioco. Ma era un salto al buio, senza sapere cosa ci fosse dietro. E dietro c'era il vuoto, sotto forma di un fossato profondo circa 3 metri.

Sono stati momenti infiniti di terrore: giocatori, allenatori e steward si sono precipitati immediatamente verso il fossato per vedere se il giocatore fosse salvo o ferito. Nessuna delle due, visto che la sorte era stata benevola col giovane calciatore, non punendolo in alcun modo per la sua imprudenza. Firjatullah si è rialzato senza fratture o altri problemi, comprensibilmente spaventato. Il tempo di capire che era ancora tutto intero e ha ripreso a festeggiare coi tifosi, risalendo poi in campo per tornare a giocare, prima di essere sostituito al quarto d'ora del secondo tempo. La partita si è poi conclusa con un pareggio per 2-2, ma a restare negli annali sarà il video del salto nell'abisso del giovane indonesiano.