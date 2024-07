video suggerito

Michael Phelps e Serena Williams battono Messi come miglior atleta del 21° secolo: Ronaldo non pervenuto Un sondaggio di ESPN ha fatto molto discutere per le posizioni di "rincalzo" dei due più grandi giocatori di calcio del 21° secolo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, considerati tra i più grandi atleti in assoluto. Eppure la Pulga ha ottenuto solo la 3a posizione, Cr7 addirittura un anonimo 13 posto.

A cura di Alessio Pediglieri

Chi è il miglior atleta in assoluto del 21° secolo? Il pensiero vola subito ai fenomeni del pallone, il più amato e seguito sport al mondo, dalla visibilità e richiamo mediatico globale impossibile per qualsiasi altra disciplina. E invece non è così: in un sondaggio lanciato da ESPN sono stati altri a prendersi la scena, come Michael Phelps e Serena Williams. Nuoto e tennis, dunque, più del calcio. E soprattutto più di Lionel Messi, arrivato comunque a fatica sul podio come terzo e il suo antagonista di mille record, Cristiano Ronaldo. Finito quasi nel dimenticatoio, nell'anonimato del tredicesimo posto.

Il sondaggio di ESPN "spinge" gli atleti americani: 56 nei primi 100

Un sondaggio da parte di una testata più prestigiosa all'interno del panorama sportivo, soprattutto americano un elemento non da poco perché ha influito decisamente sull'esito finale. Anche perché è stato rivolto proprio a 70 mila statunitensi che ovviamente hanno dato le loro preferenze agli atleti di "casa": 56 in totale tra i primi 100, 24 di NBA e 17 di MBL. Ciò ha fatto storcere il naso a molti, anche se ci si attendeva un esito differente.

Invece, il miglior giocatore al mondo del momento, Lionel Messi ha dovuto chinare la testa e fare spazio ad altri fuoriclasse assoluti la cui posizione non ha mancato di far discutere. Il vincitore è stato Michael Phelps, che ha vinto un record di 28 medaglie olimpiche (di cui 23 d'oro) in cinque edizioni dei Giochi come nuotatore. Al secondo posto si è piazzata Serena Williams, che ha vinto 23 titoli del Grande Slam, un record superato solo da Margaret Court e Novak Djokovic.

Messi solamente terzo, Ronaldo relegato alla 13a posizione

Lionel Messi, che ha vinto una Coppa del Mondo, due Coppe America, un record di otto Palloni d'Oro, quattro Champions League e 12 titoli nazionali con Barcellona e PSG, ha dovuto accontentarsi di un terzo posto. Per molti una "ingiustizia" nei confronti della Pulga che nell'immaginario collettivo dei tifosi di calcio (e degli sportivi in generale) veleggia a braccetto con miti assoluti come Mardona o Pelé.

Peggio di Messi è finito il suo alter ego del 21° secolo, Cristiano Ronaldo, un fenomeno globale. Cr7 è stato costretto ad accontentarsi del banalissimo e anonimo 13° posto della classifica, dietro a giocatori del calibro di Tiger Woods (golf), Simone Biles (ginnastica) e Usain Bolt (atletica). E questo nonostante milioni di tifosi lo considerino semplciemente il più grande giocatore di tutti i tempi, con i suoi cinque Palloni d'Oro, le cinque Champions League, i sette campionati e un campionato europeo al suo attivo oltre innumerevoli record.

I primi 25 atleti del 21° secolo per ESPN

Michael Phelps Serena Williams Lionel Messi LeBron James Tom Brady Roger Federer Simone Biles Tiger Woods USain Bolt Kobe Bryant Novak Djokovic Rafael Nadal Cristiano Ronaldo Steph Curry Katie Ledecky Tim Duncan Shaquille O'Neal Patrick Mahomes Lewis Hamilton Aaron Donald Diana Taurasi Sidney Crosby Kevin Garnett Albert Pujols Floyd Mayweather Jr.