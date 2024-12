video suggerito

Micah Richards beccato mentre assume snus in diretta TV accanto a Del Piero: “Cosa hai in bocca?” Micah Richards viene beccato in diretta mentre consuma il tabacco snus. Era in diretta con Del Piero quando Henry dallo studio si accorge del suo gesto: “Cosa hai in bocca?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte di Champions ha dato ancora una volta spettacolo, specie durante la sfida tra Atalanta e Real Madrid terminata con il successo della squadra di Ancelotti. Ben cinque gol al Gewiss Stadium sotto gli occhi di Micah Richards e Alessandro Del Piero. Erano loro gli inviati d'eccezione della CBS Sports che nel consueto appuntamento della Champions con collegamenti tra studio e collegamenti dagli stadi, arricchisce ulteriormente lo spettacolo attorno alla manifestazione.

In questo caso un siparietto curioso e divertente è andato in scena con Thierry Henry. Quest'ultimo durante uno dei tanti collegamenti da Bergamo ha iniziato a mimare uno strano gesto, come a volersi infilare qualcosa sotto le labbra. Henry non ha fatto altro che imitare il gesto fatto poco prima da Richards in collegamento. L'ex Manchester City è sembrato utilizzare una bustina di tabacco Snus in diretta.

Ederson consuma Snus durante la festa del Manchester City dopo la Champions vinta.

Che cos'è lo Snus: il tabacco utilizzato da diversi calciatori

Si tratta di un tabacco umido in polvere per uso orale, prodotto tramite un processo di umidificazione a vapore. Il tabacco contenuto in una bustina simile a quelle da té viene consumato sotto il labbro prima che la nicotina venga rilasciata nel flusso sanguigno. Una pratica molto comune nel mondo del calcio. Lo Snus viene infatti consumato da alcuni calciatori. Nel Regno Unito la sua vendita è illegale, ma il suo utilizzo non è contro la legge, sebbene vi siano dei rischi per la salute.

Nel 2016 fu celebre la foto di Vardy che nel ritiro dell'Inghilterra impugnava una confezione di quel tipo di tabacco e una Red Bull. Quali sono gli effetti? Agevola il rilascio di dopamina, per un giocatore è una sorta di eccitante istantaneo. Non è una sostanza dopante proibita ma qualcosa di stimolante che può provocare dipendenza e rappresenta un rischio notevole per la salute (anche) a causa della possibile insorgenza di tumori.

Ebbene Henry ha preso in giro Richards dopo averlo visto consumare quel tipo di tabacco approfittando del fatto di non essere inquadrato. Mentre Richards si rivolgeva allo studio, Henry gli ha posto una domanda sarcastica: "Micah, cosa hai in bocca?". In studio Carragher ha iniziato a ridere provocando anche imbarazzo per l'ex difensore.

Carragher infierisce su Richards: "Fortuna che sono andati via gli addetti ai test antidroga"

Carragher ha poi ironizzato sulla questione cercando di rendere quella battuta come tale senza andare oltre: "Meno male che se ne sono andati gli addetti al test antidroga" mentre continuava a ridere. Henry non ha mollato la presa con Richards, prima che il trentaseienne ribattesse: "Non ti avevo preso per un informatore, Thierry, wow". Risate da entrambe le parti per l'ennesimo momento di divertimento che caratterizza il programma che salta da argomenti seri a risata a crepapelle puntuali durante le dirette nelle serate di Champions.