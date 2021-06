Omofobia. Pregiudizio. Arretratezza culturale e mentalità retrograda. Thomas Meunier non ha alcuna remore nel farvi riferimento in conferenza stampa, ribadendo come il calcio sia molto indietro dinanzi a tematiche come orientamento sessuale e accettazione della diversità. Il difensore del Borussia Dortmund e del Belgio lo censura – senza risparmiare critiche alla stessa Uefa – e ammette che, considerata la situazione attuale, sarebbe meglio se "i giocatori gay non uscissero allo scoperto per il loro bene" e "conosco calciatori che non giocherebbero con altri che hanno fatto coming out".

Due frasi shock ma drammaticamente reali, che alimentano polemiche rispetto a quanto accaduto in questi giorni. La posizione assunta dalla Federazione continentale, che ha detto no alla possibilità di illuminare lo stadio di Monaco di Baviera con i colori della bandiera arcobaleno, ha fatto discutere. E a nulla sono serviti sia la precisazione (quell'atto sarebbe stato un gesto di tipo politico rivolto alle scelte del parlamento magiaro e del premier, Orban) sia l'esibizione del logo con le sfumature simboliche della freedom flag a sostegno dei diritti LGTBIQ.

Ai calciatori gay dico di non uscire allo allo scoperto perché le persone sono stupide. Molti non sono pronti ancora e hanno una mentalità poco sviluppata da questo punto di vista. Anche all'interno di alcune squadre, conosco giocatori che si rifiuterebbero di giocare con altri che hanno fatto coming out. Meglio che la situazione rimanga così com'è, per il loro bene.

Il difensore belga ha puntato l'indice anche contro l'Uefa che non ha autorizzato la colorazione iconica dell'Allianz Arena. E la motivazione che quel sì sarebbe stata una violazione del regolamento non ha convinto affatto. Per la Federazione sarebbe stato come legittimare un atto politico e di protesta contro la legge approvata dal parlamento ungherese che vieta anche di parlare di l'omosessualità nei programmi scolastici.