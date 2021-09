Messi trova casa a Parigi: una villa da 20mila euro al mese, ma si è dovuto accontentare La stella del Paris Saint-Germain dopo un mese di ricerche è riuscito a trovare casa a Parigi. Per farlo, l’argentino ha dovuto fare un passo indietro e abbassare le sue richieste, rinunciando ad alcuni lussi. Leo Messi per risiedere nella ricca zona ovest della capitale dovrà pagare circa 20mila euro d’affitto.

A cura di Marco Beltrami

La caccia al primo gol con la nuova maglia del Psg è ancora aperta, ma Leo Messi ha concluso positivamente un'altra ricerca, extra-campo. Il campione argentino ha finalmente trovato casa, dopo settimane impegnative in cui sua moglie Antonella prima e suo padre Jorge poi hanno dovuto fare i conti con le difficoltà del mercato immobiliare parigino. Alla fine Leo ha dovuto fare un passo indietro, e cedere su alcune delle sue richieste speciali: dovrà "accontentarsi" di una residenza a ovest della capitale da 20mila euro al mese.

Dal momento del suo arrivo a sorpresa in terra transalpina, Leo Messi non ha perso tempo per cercare una nuova residenza. Un'operazione tutt'altro che semplice, sia per le richieste del calciatore (piscina coperta, palestra, stanze singole per tutti e 3 i figli, parcheggio privato e giardino molto grande), sia per la tendenza di molti dei proprietari ad alzare i prezzi, alla luce della popolarità e ricchezza dell'acquirente. Ecco allora che tutte le abitazioni da sogno, nel mirino della famiglia della Pulce, si sono rivelate irraggiungibili.

Necessario così un piccolo passo indietro per Leo che ha dovuto rinunciare alla piscina coperta, accontentandosi anche di un giardino inferiore alle aspettative. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, e da RMC Sport, la nuova casa dell'argentino si trova nel ricco quartiere Neuilly-sur-Seine, a ovest di Parigi, dove già abitano alcuni dei suoi neocompagni. Nonostante le "rinunce" di Messi, la casa resta lussuosissima: edificio su due piani, più di 300 metri quadrati abitativi, 4 camere da letto, un giardino equivalente ad un terzo di un area di rigore. Non male insomma, per Messi che dovrà inoltre pagare d'affitto poco meno di 20mila euro al mese. L'addio all'hotel Royal Monceau è questione di tempo per l'argentino che spera di ritrovare nella privacy della sua nuova casa anche lo smalto migliore per brillare anche con il Psg.