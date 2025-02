video suggerito

Messi si rifiuta di giocare perché fa troppo freddo: ha chiesto di non essere convocato L'Inter Miami farà il suo debutto stagionale in casa del Kansas City ma Messi potrebbe non giocare: avrebbe chiesto di non essere convocato a causa delle temperature rigide che toccheranno i -15º.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter Miami si prepara per il debutto stagionale ma Leo Messi potrebbe essere il grande assente. Nella notte tra martedì e mercoledì la sua squadra affronterà il Kansas City ma l'argentino avrebbe chiesto di non essere convocato perché ci sarà troppo freddo: domani nel Missouri le temperature crolleranno drasticamente fino a toccare i -15º (con picchi anche di -19º a causa del forte vento), un altro mondo rispetto alla Florida dove ci si aggira tra i 26º e i 21º di minima.

L'indiscrezione è stata lanciata durante il podcast MiaTotalFootball in cui si spiega che la Pulce farebbe troppa fatica al freddo, tanto da chiedere al suo allenatore di non convocarlo per la partita inaugurale della CONCACAF Champions Cup. Il campo potrebbe essere ricoperto di neve e ghiaccio, una prospettiva che Messi vorrebbe sicuramente evitare.

Messi ha chiesto di non essere convocato

Il meteo non sorride all'argentino che a Kansas troverà gelo, neve e temperature di molto al di sotto dello zero. Per questo il giocatore avrebbe detto alla dirigenza dell'Inter Miami di non voler essere convocato per la partita perché non vuole giocare con temperature così rigide e il rischio di trovare il campo completamente innevato: nella sua carriera non ha mai affrontato situazioni simili e, come confidato al suo amico e compagno di squadra Suarez, soffrirebbe molto giocando a -15º.

La società ha provato a chiedere uno slittamento della partita e addirittura il cambio di sede per poterla giocare in una città più calda, ma da parte della CONCACAF non è arrivata nessuna apertura. Messi quindi si sarebbe rifiutato di giocare la partita e quasi sicuramente salterà l'esordio stagionale: la sua squadra non gioca una partita ufficiale dallo scorso 10 novembre, ossia dall'eliminazione nel primo turno dei playoff della MLS contro l'Atlanta United, e i suoi tifosi dovranno pazientare ancora un po' prima di rivederlo in campo.