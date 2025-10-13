Calcio
Messi nei guai in Spagna, indagine sulla sua villa di lusso: rischio demolizione per abusi edilizi

Le autorità spagnole contestano irregolarità urbanistiche nella residenza da 11 milioni di euro di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino si difende: “I lavori erano stati fatti prima dell’acquisto”.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Tutto sembra sorridere a Lionel Messi sul piano sportivo, con l’Inter Miami lanciata e prestazioni che ricordano i suoi giorni migliori al Barcellona. Ma lontano dal campo, il campione argentino deve affrontare un nuovo e inatteso ostacolo: un’indagine legale legata alla sua villa di lusso a Ibiza, acquistata nel 2022 per circa 11 milioni di euro.

Le autorità spagnole sospettano che parte della proprietà sia stata costruita in violazione delle norme urbanistiche locali, all’interno di un’area naturale protetta. Alcuni spazi — come garage e stanze nel seminterrato — non risulterebbero nei progetti originari, motivo per cui il comune ha negato il certificato di abitabilità e avviato un procedimento per “gravi irregolarità edilizie”.

Immagine

Messi indagato in Spagna per abusi edilizi nella sua villa a Ibiza

Secondo fonti vicine al giocatore, le modifiche incriminate sarebbero state eseguite prima dell’acquisto, da parte del precedente proprietario. Messi e il suo entourage sostengono di non essere stati informati delle difformità al momento della compravendita. In attesa della decisione finale, la Pulga continua a vivere nella villa, anche se in caso di conferma delle violazioni, alcune parti dell’immobile potrebbero essere demolite d’ufficio.

La vicenda si inserisce in un contesto già teso sull’isola, dove le autorità hanno intensificato i controlli contro gli abusi edilizi delle dimore di lusso. Già nel 2024 la casa di Messi era stata presa di mira da attivisti ambientalisti, che denunciavano la “privatizzazione” di zone protette da parte delle celebrità.

Immagine

Mentre il dibattito sull’equilibrio tra lusso e tutela del territorio si riaccende, Messi cerca di mantenere la concentrazione sul campo. Con Suárez e Jordi Alba al suo fianco, ha trascinato l’Inter Miami all’ennesima vittoria con una doppietta e un assist. Ma la battaglia legale a Ibiza rischia di gettare un’ombra sulla sua immagine, ricordando che neppure i più grandi sono al riparo dalle complessità della vita reale.

Immagine
