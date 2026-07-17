Messi poteva giocare con la Spagna: il retroscena dei tentativi di Piqué e Fabregas svelati dall’ex allenatore

Messi avrebbe potuto vestire la maglia della Spagna: l’ex tecnico delle giovanili Ginés Meléndez ha raccontato i tentativi fatti per convincerlo, con l’aiuto anche di Piqué e Fabregas. L’argentino però rifiutò sempre l’ipotesi, scegliendo l’Albiceleste con cui avrebbe poi scritto la storia del calcio mondiale.

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Lionel Messi avrebbe potuto avere una storia diversa a livello internazionale. L’ex tecnico delle selezioni giovanili spagnole Ginés Meléndez ha raccontato al giornale spagnolo As come, durante gli anni della crescita nella cantera del Barcellona, ci furono diversi tentativi per convincere il talento argentino a scegliere la nazionale della Spagna e non quella dell’Argentina.

L'ex selezionatore ha spiegato di aver provato a coinvolgere Messi quando era ancora un giovane talento della Masia. "Ho un amico a Barcellona di nome Alex García, che era l'allenatore di Messi nelle giovanili. Mi diceva sempre: ‘Ascolta, dobbiamo convincere l'argentino a giocare per la Spagna'", ha raccontato l’ex allenatore.

Per provare a convincere il futuro campione, Meléndez poteva contare anche sull’aiuto di alcuni compagni di squadra di Messi. Il giocatore apparteneva alla classe del 1987, la stessa di Gerard Piqué e Cesc Fabregas, e proprio alcuni giovani del Barcellona furono coinvolti nel tentativo di portarlo verso la Roja. "Era della generazione del 1987, la stessa di Gerard Piqué e Cesc Fabregas. E avevo otto giocatori del Barça in nazionale. Mi hanno aiutato a parlare con lui, a cercare di convincerlo a giocare con noi", ha spiegato.

Il rifiuto di Messi e la scelta dell’Argentina

Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Spagna, Messi non prese mai in considerazione seriamente l’idea di cambiare nazionale. Meléndez ha ricordato un episodio avvenuto durante un torneo giovanile ad Albacete, quando provò nuovamente a convincere il talento argentino: "C'era un torneo, il Campionato spagnolo cadetti, che si svolgeva ad Albacete. Lì gli dissi di nuovo, quando aveva 14 anni: ‘Per favore, devi giocare con noi…' (…) Non ha mai voluto", ha raccontato.

La mancata scelta di Messi apre inevitabilmente scenari ipotetici: cosa sarebbe accaduto se l’attaccante avesse fatto parte della Spagna campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 e vincitrice del Mondiale 2010?

Secondo Meléndez, anche Vicente del Bosque aveva immaginato un futuro ancora più vincente con Messi in squadra. "Avrebbe cambiato un po' la storia. Un giorno, Vicente del Bosque mi disse: ‘Se fossi riuscito a farlo giocare con noi, avremmo vinto due o tre Mondiali in più'", ha rivelato.

Alla fine Messi ha scelto l’Argentina, con cui ha raggiunto il traguardo più importante della sua carriera conquistando il Mondiale. Anche José Pekerman, tre volte campione del mondo U20 con l’Argentina e ex CT dell’Albiceleste, aveva svelato all’Olé Summit 2025 il retroscena che rischiò di cambiare per sempre la storia del calcio mondiale e rivelò le sirene spagnole per la Pulce.

Ora, arrivato alle ultime fasi della sua avventura calcistica, il fuoriclasse argentino potrebbe inseguire un altro titolo mondiale, lasciandosi definitivamente alle spalle anche l’ipotesi mai realizzata di un percorso con la nazionale spagnola.