Il piano segreto dell’Argentina per impedire a Messi di giocare per la Spagna: era tutto pronto

José Pékerman rivela come, nel 2004, mise in atto un piano d’emergenza per evitare che un giovanissimo Lionel Messi venisse convocato dalla Spagna: un’amichevole organizzata in fretta e furia che ha cambiato per sempre il destino dell’Argentina.

José Pékerman, tre volte campione del mondo U20 con l’Argentina e ex CT dell’Albiceleste, ha svelato all’Olé Summit 2025 il retroscena che rischiò di cambiare per sempre la storia del calcio: Lionel Messi era praticamente pronto a giocare per la Spagna.

La Federación aveva già completato gran parte della burocrazia per convocarlo al Mondiale Under 20, e per l’Argentina il tempo stava scadendo. “Avevamo saputo che gli scout spagnoli lo consideravano un talento determinante. Se non fossimo intervenuti subito, sarebbe stato troppo tardi”, ha raccontato Pékerman.

L’operazione lampo: un’amichevole per blindare Messi

Il 29 giugno 2004, Pékerman ideò un piano semplice e fulmineo: organizzare un’amichevole per far debuttare Messi con l’U20 argentina e rendere impossibile la sua convocazione da parte della Spagna. La FIFA, infatti, prevedeva che una presenza ufficiale in una selezione giovanile bastasse per vincolare il giocatore a quel Paese.

Nonostante le perplessità di Hugo Tocalli, che aveva già definito la rosa per il Sudamericano U20, Pékerman insistette: "Ci basta una partita, una firma, e la Spagna non potrà più averlo". Grondona diede l’ok, venne trovato un avversario — il Paraguay — e Messi scese in campo: l’Argentina vinse 8-0 e l’operazione si concluse con successo.

Il resto è storia: l’Argentina si tiene il suo fuoriclasse

Quell’amichevole improvvisata cambiò per sempre il destino dell’Albiceleste. Leo Messi, ormai definitivamente legato ai colori argentini, iniziò un percorso che lo portò a diventare il simbolo del calcio del suo paese: 196 presenze, 115 gol e la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Pékerman sorridendo ha ricordato: “Era il nuovo volto del nostro calcio. Dovevamo solo evitare di perderlo”. La sua intuizione si rivelò decisiva: un gesto veloce, quasi clandestino, che consegnò alla storia l’icona più luminosa dell’Argentina moderna.