Messi avvicinato dal guardalinee negli spogliatoi, è l’occasione della vita: Leo lo accontenta Durante l’amichevole tra l’Argentina e l’Australia, Leo Messi è stato avvicinato da uno dei due guardalinee che gli ha chiesto un autografo. Situazione curiosa.

A cura di Marco Beltrami

Tutti pazzi per Leo Messi in Cina. L'amichevole tra l'Argentina campione del mondo e l'Australia ha garantito a tifosi e appassionati cinesi la possibilità di vedere dal vivo e da vicino in quel di Pechino la stella dell'Albiceleste. Quest'ultimo dal canto suo ha risposto da campione segnando dopo appena 79 secondi il gol più veloce della sua eccezionale carriera e sfoderando numeri eccezionali, compreso un dribbling tra tre alla Maradona. Non sono però mancati al Workers Stadium situazioni particolari con protagonista Messi.

La più eclatante è stata senza dubbio quella relativa all'invasione di campo avvenuta nel secondo tempo. Mentre la formazione argentina si preparava a battere un calcio d'angolo, ecco che un ragazzo è riuscito ad eludere la sicurezza e i controlli, e ha scavalcato i tabelloni pubblicitari. Dopo l'irruzione con tanto di maglia dell'Argentina numero 10 indosso, il giovane si è indirizzato proprio verso il suo idolo che è rimasto impietrito con un'espressione quasi preoccupata.

L'invasore però aveva fortunatamente solo l'obiettivo di abbracciare Leo e dopo averlo fatto ha iniziato a correre per il campo. Una scena anche buffa visto che mentre il ragazzo provava a "smarcarsi" alle sue spalle gli addetti alla sicurezza proprio non riuscivano a raggiungerlo e tenergli testa. Ecco allora che lo scatenato tifoso si è indirizzato dal portiere Martinez per salutarlo e condividere con lui il campo.

Oltre a questa situazione che tutti gli spettatori presenti sugli spalti hanno potuto vedere, c'è stato anche qualcosa che si è verificato dietro le quinte di davvero curioso. Le trasmissioni televisive sudamericane hanno mostrato il rientro in campo dei giocatori dell'Argentina all'interno del tunnel subito dopo l'uscita dagli spogliatoi. Vicino a Rodrigo De Paul e Ángel Di María ecco Leo Messi che è stato avvicinato da uno dei due guardalinee.

L'ufficiale ha chiesto a sorpresa al calciatore un autografo. In un video si può notare come l'ex di Barcellona e Psg, fresco di trasferimento all'Inter Miami scriva il suo nome o probabilmente una dedica sulla cartellina dell'assistente dell'arbitro. Quest'ultimo avrà sicuramente pensato: "Quando mi ricapita?".