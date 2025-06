video suggerito

Messi a muso duro con James Rodriguez in Argentina-Colombia: avevano una questione irrisolta La ricostruzione del dialogo avvenuto durante il match di qualificazione ai Mondiali 2026: "Ma perché?" dice il colombiano. La Pulce lo gela rinfrescandogli la memoria: "Parli molto…".

Il faccia a faccia tra Lionel Messi e James Rodriguez durante Argentina–Colombia non passa inosservato. La partita di qualificazione ai Mondiali 2026 è l'occasione per regolare vecchi conti ancora aperti, parole che il campione argentino s'era legato al dito e ha rispedito al mittente nel corso di un match nervoso, soprattutto nel finale. Le espressioni dei volti durante quello scambio di battute concitato dicono tutto. L'interpretazione del labiale fatta dai media sudamericani ha permesso di ricostruire i momenti salienti di quel dialogo a muso duro.

Il cenno di biasimo, l'atteggiamento quasi sprezzante della Pulce, lasciano di stucco l'ex Real Madrid: lo guarda stupito, farfuglia qualcosa, sembra giustificarsi ma serve a nulla perché il "10" non vuole sentire ragioni.

Il dialogo ricostruito dal labiale: "Ma perché?"

Tutto è nato quando, intorno al 70° minuto, Enzo Fernandez viene espulso per un brutto fallo commesso su Kevin Castano. James protesta, si accende un capannello con altri calciatori dell'Argentina ed è in quel momento che si avvicina Messi. Dalle immagini si nota come l'ex Barcellona lo spinga via, allontanandolo dal gruppo e poi tenendolo a chiacchierare in disparte. Entrambi hanno cercato di parlare coprendo la bocca, così da evitare la ripresa in diretta tv ricostruisse i termini della conversazione. Ci sono riusciti fino a un certo punto, quel che doveva emergere è venuto a galla ugualmente. "

"Ma perché?", dice il colombiano provocando la reazione piccata dell'argentino: "Sì, sì… avete detto che l'arbitro ci avrebbe aiutato in finale. Tu parli molto…". James ha incassato il colpo incredulo e nel dopo gara ha preferito non sbilanciarsi su quanto avvenuto in partita, s'è limitato a dire: "Quello che succede in campo, resta in campo".

Le vecchie ruggini tra Messi e James Rodriguez

Tra i due c'erano vecchie ruggini che risalgono a un anno fa, di preciso alla vittoria dell'Argentina in finale di Copa America. Rodriguez disse che se la Colombia aveva perso era stato "a causa di fattori esterni, penso che non avremmo potuto diventare campioni. L'arbitro ha avuto una grande influenza e non ci ha concesso uno o due rigori". Dichiarazioni che non sono piaciute a Messi: di solito non replica pubblicamente a certe illazioni ma con James proprio no ce l'ha fatta a trattenersi. "Parli molto", gli ha detto quasi senza nemmeno guardarlo negli occhi, lasciandolo con aria inebetita.