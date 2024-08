video suggerito

McTominay saluta lo United dopo 22 anni con un regalo speciale: una tifosa ha una sorpresa per lui Una storia d’amore durata quasi 22 anni per l’ultima bandiera del Manchester United: McTominay ha salutato Old Trafford commosso, ricevendo una sorpresa toccante da una tifosa che lo attendeva fuori allo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Scott McTominay ha salutato Old Trafford per l'ultima volta prima di trasferirsi al Napoli. Un addio particolare e molto commovente: il centrocampista in tutta la sua vita ha indossato soltanto la maglia del Manchester United, entrando nell'Academy quando aveva sei anni e vivendo tutto il percorso fino alla prima squadra dove in qualche occasione ha indossato la fascia da capitano. Quasi 22 anni trascorsi sempre nello stesso club che adesso dovrà salutare per continuare la sua carriera altrove e trovare più spazio sotto la guida di Antonio Conte che già lo aspetta.

L'ultimo giro all'interno dello stadio di tutta una vita è stato toccante per lui e per i tifosi che lo hanno atteso con impazienza fuori dai cancelli. Un giro di saluti, con tanto di foto concesse a tutti, concluso con un regalo speciale da parte di una tifosa che ha deciso di donargli un piccolo ricordo da portare nella sua avventura in Italia.

Il regalo della tifosa: un braccialetto speciale

Dalle parti di Old Trafford è un volto ormai conosciuto: la giovane tifosa si chiama Skye ed è solita regalare a tutti i giocatori dello United un braccialetto fatto da lei. E anche McTominay ha ricevuto questo dono: ieri sera ha fatto l'ultima passeggiata nello stadio in cui è cresciuto fino a diventare un calciatore di Premier League e ha salutato tutti per l'ultima volta con espressione molto commossa. La ragazza gli si è avvicinata e con un video ha ripreso tutta la scena. L0 scozzese era toccato dal regalo e dal gesto di grande tenerezza, come se stesse davvero realizzando l'addio all'Inghilterra: ha preso il bracciale, ha promesso di indossarlo e poi ha concesso alla tifosa l'ultima foto ricordo della sua esperienza con i Red Devils.

L'ultima bandiera del Manchester United

McTominay chiude un cerchio cominciato nel 2002, quando era soltanto un bambino che metteva piede per la prima volta nell'Academy di una delle più prestigiose squadre inglesi. Mai si sarebbe aspettato che la sua carriera continuasse così: in 22 anni ha fatto tutta la scalata dalle giovanili alla prima squadra, è diventato il pupillo di Sir Alex Ferguson ed è riuscito anche a indossare la fascia da capitano in alcune partite. Sono stati oltre due decenni di assoluta fedeltà al Manchester United, una storia unica come non se ne vedono più ormai da tempo.