Mbappé vede una bimba in difficoltà durante l’inno: senza pensarci fa un gesto meraviglioso Kylian Mbappé durante l’inno della Francia si accorge che la bimba entrata in campo con lui era in difficoltà. Il capitano della nazionale di Deschamps provvede subito e fa un gesto meraviglioso.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Francia è stata impegnata ieri in serata nel match amichevole contro la Scozia. Il 4-1 rifilato dalla nazionale di Deschamps a quella di Clarke conferma le enormi potenzialità – mai messe in discussione – della scuola francese che ogni anno si riempie di talenti e conferma la forza enormi di coloro i quali da tempo ormai stazionano nella rosa transalpina. Il poker ha visto le firme d'autore di Mbappé, Coman e della doppietta dell'interista Pavard. Proprio capitan Mbappé però ha catturato l'attenzione del pubblico sugli spalti poco prima del calcio d'inizio.

Il classico momento degli inni nazionali viene solitamente preceduto dalla passerella dei calciatori accompagnati sul terreno di gioco dai bambini. Ognuno dei campioni pronti a darsi battaglia sul rettangolo verde, fa il suo ingresso con un piccolo tifoso che dovrà stare fermo lì anche durante gli inni. Ecco, in questo caso è stato Kylian Mbappé il protagonista assoluto di questo momento. L'attaccante del PSG, accompagnata da un bimba, nota che quest'ultima era in difficoltà, a disagio. Era infreddolita e a quel punto il campione francese provvede subito.

Mbappé vede che la bimba inizia a muoversi stringendo le braccia lungo il corpo. L'attaccante del PSG si accorge subito avesse freddo dato che era con la divisa della Francia con manica corte e calzoncini. Il capitano della Nazionale di Deschamps allora in un attimo provvede a togliersi la giacca che aveva lui addosso e la infila alla bimba. Un gesto meraviglioso che ha richiesto anche l'aiuto di Maignan al suo fianco che gli ha retto il gagliardetto della Federazione che avrebbe da lì a poco ceduto al capitano della Scozia.

L'immagine della bimba sorridente al fianco del suo capitano che gli ha ceduto quella giacca per non farle sentire freddo mentre era ferma lì ad ascoltare l'inno, ha fatto il giro del mondo. Un gesto semplice ma ricco di significato dato che Mbappé ha da sempre mostrato poco presunzione nonostante alla sua giovane età sia già stato in grado praticamente di vincere qualsiasi cosa. Una serata che chiaramente quella bambina porterà con sé per tutta la vita col ricordo di quel valoroso capitano della Francia che un giorno, per qualche minuto, si prese cura di lei.