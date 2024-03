Mbappé rigira la domanda al giornalista quando gli chiedono del Real Madrid: “Come ti sembro?” Dal ritiro della Francia, Mbappé ha risposto alle domande sul suo futuro e sul possibile approdo al Real Madrid. Le voci di mercato non sembrano destabilizzarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kylian Mbappé andrà al Real Madrid a fine stagione? La questione è stata affrontata anche nel ritiro della Francia quando l'attaccante si è presentato per la classica conferenza stampa di rito prima del match contro la Germania. È sembrato molto rilassato il bomber del PSG che non si è scomposto, sottolineando il suo comportamento finora esemplare.

Come gestisce le voci di mercato sul suo futuro Kylian Mbappé? Quanto è difficile restare concentrato sul presente e sul finale di stagione e di esperienza con il Paris Saint-Germain, senza pensare al quasi certo ormai approdo al Real Madrid? Domande inevitabili per Mbappé, che con il sorriso sulle labbra, ha voluto girare la domanda al suo interlocutore: "Ti faccio io una domanda, quando vedi le mie ultime prestazioni vedi un ragazzo disturbato?".

Tutto accompagnato dai sorrisi, per evidenziare la sua grande serenità. Il giornalista però ha rincarato la dose, riprovando ad estorcergli qualcosa: "Non mi sembri disturbato, ma fuori dal campo?". Qui Mbappé è stato più esaustivo: "Non ci interessa quello che succede fuori. Io sono concentrato sulla prossima partita, abbiamo visto cosa è successo in queste settimane, ho mantenuto il mio obiettivo che era fare bene e ho giocato le partite che contano".

Qualcuno ha provato ad insistere per cercare di capire se ci sono i margini per un annuncio anticipato rispetto a fine stagione, quando le strade con il PSG si separeranno definitivamente. In questo caso però Mbappé si è mostrato molto perentorio: "Non ho niente da annunciare". Ora è il momento solo di pensare alla nazionale francese e poi al club della Tour Eiffel, fino a fine campionato. Solo allora Kylian svelerà se la sua prossima squadra sarà il Real Madrid (club che ha sempre sognato sin da bambino), oppure no. Al momento è difficile pensare ad un colpo di scena, ma mai dire mai.