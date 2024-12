video suggerito

Mbappé partirà per l'Intercontinentale con il Real Madrid da infortunato: potrebbe non giocare La lesione alla coscia di Mbappé potrebbe costringerlo a guardare dalla panchina la sfida del Real Madrid in Intercontinentale: il francese partirà per il Qatar ma le sue condizioni preoccupano.

A cura di Ada Cotugno

Ancora un infortunio per Kylian Mbappé, anche se questa volta è necessario stringere i denti perché in palio c'è un trofeo. Durante la partita di Champions League contro l'Atalanta il francese aveva accusato un problema fisico e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. Normalmente per questo infortunio muscolare occorrerebbero almeno dieci giorni di stop, ma il Real Madrid la settimana prossima partirà alla volta del Qatar per giocare l'Intercontinentale e non vuole perdere la sua stella.

L'infortunio di Mbappé dopo l'Atalanta

Durante l'ultima partita di Champions League giocata a Bergamo l'attaccante ha lasciato il campo dopo aver accusato un problema fisico e i suoi tifosi sono rimasti con il fiato sospeso in attesa del referto medico che accertasse le sue condizioni. C'è lesione e dunque sarebbero necessari alcuni giorni di stop, ma il calendario del Real Madrid è fitto e le pause non sono consentite, soprattutto per una stella come lui.

Per questo motivo Mbappé partirà comunque per il Qatar dove mercoledì si giocherà l'Intercontinentale: potrebbe essere risparmiato il prossimo sabato per la partita di campionato contro il Rayo, ma è quasi certa la sua presenza nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per il torneo internazionale. Di sicuro il francese non sarà titolarissimo dei Blancos per i prossimi impegni, ma potrebbe scendere in campo soltanto per qualche minuto in attesa di recuperare forze per le partite che lo aspettano nel nuovo anno.

Al momento quindi la presenza sembrerebbe essere confermata da parte del club. Lo staff medico resta in attesa per capire gli sviluppi del suo infortunio e non è da escludersi che, in caso di un recupero lampo, possa addirittura partire come titolare il prossimo mercoledì.