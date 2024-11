Mbappé finisce faccia a terra dopo il contatto con Van Dijk: caduta scomposta sul colpo del difensore

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo tempo di Kylian Mbappé contro il Liverpool è stato a dir poco dopo. Il fenomeno del Real Madrid è tallonato a vista dai difensori dei Reds che non vogliono concedergli neanche un metro. Un esempio di quanto sta accadendo ad Anfield è sicuramente il colpo di Virgil Van Dijk sul numero 10 dei Blancos. L'olandese non ci pensa su due volte quando vede avanzare l'ex PSG e lo stende con una spallata. Il colpo sembra forte e infatti Mbappé finisce a terra in maniera violenta sbattendo la faccia sul terreno di gioco.

Dalle immagini si evince però come il braccio di Van Dijk fosse alto e forse questo aumenta la pericolosità dell'intervento. Sta di fatto che Mbappé cade in modo scomposto, quasi in verticale, sbattendo la faccia sull'erba di Anfield. Un intervento che ha fatto infuriare il francese che si sarebbe aspettato un cartellino giallo per il capitano del Liverpool. Ammonizione che invece non è arrivata facendo proseguire il gioco. Il primo tempo si conclude così sul punteggio di 0-0 ma Mbappé è riuscito a muoversi poco sbagliando anche un rigore.

Mbappé con la faccia per terra dolorante.

Non contento il Liverpool ha fatto capire ancora una volta al Real Madrid la propria capacità in fase difensiva. Successivamente all'intervento di Van Dijk c'è stato anche un altro membro della retroguardia dei Reds che con personalità si è fiondato su Mbappé: si tratta di Conor Bradley. Il giovane 21enne difensore dei Reds si è esibito in un intervento a dir poco pazzesco sullo stesso attaccante francese che si è ritrovato travolto dall'anticipo del talento dei Reds il quale è stato bravissimo a colpire in pieno la palla senza toccare l'attaccante francese.

L'intervento di Bradley su Mbappé.

Mbappé travolto da Bradley e bloccato ancora

Un boato di Anfield ha accompagnato quell'intervento di Bradley a dir poco sublime. È stato proprio il difensore dei Reds successivamente a rendersi ancora una volta protagonista con l'assist nel secondo tempo per il gol del momentaneo 1-0 firmato da Mac Allister. Una notte fino a questo momento pazzesca per lui che sta facendo buona guardia in difesa seguendo le indicazioni del proprio tecnico che dimostra di aver preparato al meglio questa sfida di altissimo livello.