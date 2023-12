Mazzarri ha una sola certezza, espulsione di Politano determinante: “Avrebbe vinto il Napoli” Walter Mazzarri è andato controcorrente nelle dichiarazioni post Roma-Napoli rifiutando l’idea di una sconfitta meritata: “In parità numerica abbiamo meritato di più noi. Non voglio parlare di arbitri, ma potevamo vincere. poi è andata come è andata e l’accetto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli torna dalla trasferta dell'Olimpico sconfitto e ridimensionato ulteriormente, con due gol subiti e altrettante espulsioni che determinano un periodo a dir poco complicato sia sul fronte dei risultati che sulla tenuta psicologica della squadra. Ma per Walter Mazzarri a fine gara il pensiero dominante è controcorrente: a Roma si è visto una buona squadra che non meritava l'esito avuto: "Abbiamo fatto più noi".

Per il Napoli e i suoi tifosi sarà un Natale amarissimo, lontani dalla Zona Champions ma soprattutto in uno stato confusionale manifesto che ha pregiudicato la stagione in campionato a solo 5 mesi dal trionfo tricolore targato Spalletti. Che sembra lontanissimo di fronte a quanto accaduto anche all'Olimpico dove i campioni d'Italia si sono ritrovati sconfitti e frustrati dai non irresistibili giallorossi di Mourinho. Ed è in quell'avversario tutt'altro che trascendentale che si sedimenta il pensiero post gara di Mazzarri: "Meritavamo di più" ha cercato di spiegare il tecnico ai microfoni "ha fatto di più il Napoli".

Un pensiero che sfida opinioni contrapposte e soprattutto un tabellino contrario. Ma Mazzarri continua per la propria strada, spiegandone il concetto: "Per come stavamo giocando nel momento dell'espulsione sono convinto che eravamo superiori e avevamo le maggiori possibilità di vincere. Non parlo di arbitri" ha poi ribadito il tecnico azzurro. "Voglio parlare solo di calcio: noi non siamo stati cinici nei pressi dell'area di rigore, anche se abbiamo concesso poco alla Roma"

"Determinante l'espulsione di Politano cui è stata tirata la maglia per molto tempo. Poi è andata come è andata, ne prendiamo atto" ha infine accettato Mazzarri che poi è tornato a ragionare sul momento della squadra al di là del mero risultato sportivo: "Per me la strada è quella giusta e per il momento non vedo necessità di intervenire con qualcosa di particolare. Non penso che il mio Napoli giochi male, ma forse abbiamo qualche giocatore meno in forma rispetto alla passata stagione. La speranza è di ritrovare l'antica brillantezza".