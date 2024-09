video suggerito

Maxi squalifica per Bentancur per una frase offensiva su Son: può essere sospeso per 12 giornate Il Tottenham potrebbe perdere Bentancur per 12 giornate a causa di una battuta di pessimo gusto su Son: l'ex Juve è accusato di aver pronunciato parole offensive con aggravante del riferimento all'origine etnica.

A cura di Ada Cotugno

Una battuta di pessimo gusto potrebbe spezzare in due la stagione di Rodrigo Bentancur costringendolo a una squalifica lunghissima. La federazione calcistica inglese ha accusato il centrocampista di una presunta violazione del regolamento per una frase discriminatoria pronunciata su Son durante un intervista andata in onda la scorsa estate in Uruguay: la battuta sulla nazionalità è stata giudicata inappropriata e, se l'accusa dovesse essere confermata, l'ex Juventus andrebbe incontro a una sanzione esemplare mai vista prima in Premier League.

Di cosa è accusato Bentancur

I fatti si riferiscono allo scorso giugno, prima dell'inizio della Copa America. Bentancur si trovava in Uruguay quando in un programma andato in onda in una tv locale aveva toccato l'argomento Son, suo compagno di squadra al Tottenham. Il presentatore aveva chiesto in regalo una maglia del sudcoreano e, tra le risate di tutti, il giocatore aveva fatto una battuta davvero di pessimo gusto che aveva sollevato un polverone: "Se posso farti avere una sua maglia? Va bene anche quella di uno dei suoi cugini, tanto sono tutti uguali".

Bentancur si era immediatamente scusato con Son che a sua volta aveva deciso di passare sopra alla vicenda ribadendo l'amicizia che c'era tra i due. Anche il Tottenham aveva alzato pubblicamente la voce contro il suo giocatore con un comunicato ufficiale in cui prometteva di garantire una soluzione positiva della brutta vicenda.

Rischia una squalifica lunghissima

Le scuse pubbliche sono state archiviate, ma ciò non ha salvato Bentancur dalla possibile mannaia della FA. Il giocatore è accusato di una presunta violazione dell'articolo E3 del regolamento del calcio inglese: in particolare avrebbe infranto il punto E3.1 pronunciando parole offensive e il punto E3.2 per "un riferimento, espresso o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all'origine etnica", un aggravante che potrebbe aumentare la squalifica.

In sostanza secondo il regolamento l'ex Juve adesso rischia una squalifica da 6 a 12 giornate, una stangata storica per la Premier League. Bentancur ha tempo fino al 19 settembre per difendersi da questa accusa e potrà giocare con il Tottenham finché non sarà arrivato un verdetto definitivo. Ma il rischio per il suo club è quello di perderlo per un periodo lunghissimo in campionato, praticamente per quasi metà della stagione.