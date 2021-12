Maurizio Zamparini operato d’urgenza a Udine: è in terapia intensiva L’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è stato operato d’urgenza a Udine: è in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia.

A cura di Vito Lamorte

Maurizio Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Udine, dopo una complicazione improvvisa, e adesso si trova nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Le condizioni dell’imprenditore friulano, che ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno, sarebbero ‘delicate'. Per l'ex presidente del Palermo e del Venezia, secondo quanto riportato da Repubblica, non si tratta di situazioni mediche legate al Covid-19.

Non è un periodo felice per la famiglia Zamparini, che lo scorso mese di ottobre ha dovuto fare i conti con latragica perdita del figlio Armando a Londra. Il figlio ventiduenne dell'imprenditore era in Inghilterra per ragioni di studio ed è stato trovato privo di vita nella sua camera da una governante.

(in aggiornamento)