Matic furioso col Rennes sparisce nel nulla: svuota l'armadietto ed esce dal gruppo Whatsapp Nemanja Matic al centro di un caso al Rennes. L'ex centrocampista della Roma avrebbe abbandonato il gruppo Whatsapp di squadra e svuotato il suo armadietto negli spogliatoi: vuole essere ceduto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nemanja Matic è al centro di un caso in Francia in queste ore. La stampa francese nelle settimane precedenti al Natale e alle festività, aveva fatto sapere come il centrocampista serbo fosse in rotta con il Rennes dopo essere approdato nel club transalpino solo 5 mesi prima. L'addio alla Roma dell'ex Chelsea e Manchester United aveva spiazzato un po' tutti. Non si erano capite le motivazioni di questa cessione, probabilmente per trovare maggiore spazio. Una scelta che però in questo momento sembra essere stata a dir poco disastrose per il giocatore.

Matic infatti vive quasi da separato in caso. Si aspettava dal Rennes le promesse fatte alla firma che invece il club non avrebbe mantenuto. Non si tratta di questioni economiche ma più che altro ambientali. Il centrocampista voleva infatti che i figli frequentassero la scuola internazionale promessa al suo arrivo ma in realtà questa sua volontà non è sta presa in considerazione dalla dirigenza francese. Dopo lo strappo e la richiesta di cessione da parte di Matic al Rennes, il giocatore avrebbe anche abbandonato il gruppo Whatsapp di squadra.

Il centrocampista serbo avrebbe ricevuto due offerte da parte del Lione che lo vorrebbe fortemente. Ma a questo punto il Rennes si è impuntato rifiutandole entrambe. Motivo per cui il giocatore avrebbe preso la decisione di sparire completamente lasciando la squadra senza lasciare traccia. Chiaro il suo gesto, ovvero quello di uscire dalla chat di messaggistica più famosa al mondo ma anche di svuotare il suo armadietto all'interno del proprio spogliatoio abbandonando la squadra su sua iniziativa.

Una situazione surreale per il giocatore che a 35 anni si appresta a vivere un momento particolare della sua carriera. A Roma sembrava avesse trovato un'intesa perfetta con Mourinho. Uomo d'esperienza in campo e anche leader di uno spogliatoio giovane che aveva fortemente bisogno di un giocatore del suo spessore. Matic era stato importante anche nella finale di Europa League contro il Siviglia e le sue parole per consolare Dybala al termine dei calci di rigore diventarono subito virali. Oggi il futuro di Matic è un rebus.