Matic fa mea culpa dopo il caos col Rennes: "Non riesco a conciliare vita privata e professionale" Nemanja Matic esce allo scoperto e racconta cosa stia accadendo in questo momento col Rennes. Il centrocampista ex Roma fa mea culpa e parla ai tifosi: "Per colpa mia, non sono riuscito a conciliare la mia vita privata con quella professionale".

A cura di Fabrizio Rinelli

Nemanja Matic è stato al centro di una vicenda particolare in questi giorni al Rennes. Il giocatore è passato dalla Roma al club francese l'estate scorsa mostrando chiaramente tutta la sua esperienza di cui la squadra aveva bisogno. Ma qualcosa è andato storto a cavallo delle festività natalizie. In Francia si parlava di problemi con il club circa alcune promesse disattese dalla società. Non tanto di carattere economico, quanto per via di una vicenda che riguardava la sua famiglia. Una conferma arrivata dallo stesso Matic che attraverso una story su Instagram ha reso nota.

Nei giorni scorsi il giocatore era letteralmente sparito uscendo sia dal gruppo Whatsapp di squadra che svuotando l'armadietto all'interno degli spogliatoi di squadra. In un momento la rottura sembrava inevitabile e le divergenze con il club insanabili. E invece a chiarire il tutto è stato lo stesso giocatore sottolineando come in questo momento non avesse la testa e la concentrazione per far conciliare al meglio la vita privata con quella professionale. Una sorta di mea culpa che però lascia ancora aperti spiragli per il suo futuro al Rennes.

La story di Matic pubblicata sul suo account Instagram.

“Cari tifosi, vorrei mettere fine alle speculazioni e dire che la scorsa estate sono stato onorato dell'invito del Rennes ad essere una parte importante di questo progetto ambizioso che aveva bisogno di un giocatore con le mie caratteristiche e la mia esperienza". Inizia così la story di Matic che poi chiarisce: "Dopo 6 mesi in questa società posso semplicemente confermare che è diventato un club eccezionale, soprattutto per i giovani – ha spiegato – Purtroppo, per colpa mia, non sono riuscito a conciliare la mia vita privata con quella professionale".

A questo punto Matic vuota il sacco e spiega cosa stia succedendo in questi giorni turbolenti: "Non ho potuto iscrivere i miei figli ad una scuola internazionale, che avevano frequentato fin dall'inizio del percorso scolastico – ha spiegato con rammarico – Ecco perché sono partito negli ultimi 3 giorni, per risolvere questo grosso problema per me e la mia famiglia. Domani torno al Rennes dove discuteremo con il club per decidere i prossimi passi". Non è chiaro se le parti si divideranno ma la questione familiare era già stata evidenziata dalla stampa francese che specificava come Matic avesse avuto rassicurazioni dal club prima della firma affinché fosse la stessa società a provvedere senza problemi a collocare i figli alla scuola internazionale.